Двух домушников задержали в Приморском крае

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские провели осмотр жилплощади и опросы. По итогу специалисты задержали двух местных жителей, один из которых живёт с потерпевшей по соседству. В отделении полиции задержанные сознались. Они рассказали, что знали о том, что ключ от квартиры гражданка всегда оставляет в почтовом ящике. Воспользовавшись её отсутствием, злоумышленники совершили кражу.