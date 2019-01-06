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Posted 6 января 2019, 01:35

Published 6 января 2019, 01:35

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Двух домушников задержали в Приморском крае

6 января 2019, 01:35
В приморском селе Новостройка задержали двух воров-домушников. Преступники знали, где хозяйка квартиры прячет ключи и воспользовались ситуацией в её отсутствие, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщили корреспонденту агентства в отделе МВД России по Пожарскому району, сотрудникам поступило сообщение о квартирной краже от жительницы села Новостройка. Гражданка оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские провели осмотр жилплощади и опросы. По итогу специалисты задержали двух местных жителей, один из которых живёт с потерпевшей по соседству. В отделении полиции задержанные сознались. Они рассказали, что знали о том, что ключ от квартиры гражданка всегда оставляет в почтовом ящике. Воспользовавшись её отсутствием, злоумышленники совершили кражу.

Похищенное имущество обнаружили и изъяли. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на днях изрядно выпивший житель Хорольского района решил угнать такси, но поломка автомобиля и бдительность водителя не позволило этому случиться.

Также житель Приморья увёз свою дочь без разрешения матери девочки. Найти нарушителя вместе с ребёнком удалось в другом регионе, девочку вернули обратно домой в Находку.

#Новости#Воры
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