Двух домушников задержали в Приморском крае

Posted 6 января 2019, 01:35
Published 6 января 2019, 01:35
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как сообщили корреспонденту агентства в отделе МВД России по Пожарскому району, сотрудникам поступило сообщение о квартирной краже от жительницы села Новостройка. Гражданка оценила ущерб в 30 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские провели осмотр жилплощади и опросы. По итогу специалисты задержали двух местных жителей, один из которых живёт с потерпевшей по соседству. В отделении полиции задержанные сознались. Они рассказали, что знали о том, что ключ от квартиры гражданка всегда оставляет в почтовом ящике. Воспользовавшись её отсутствием, злоумышленники совершили кражу.
Похищенное имущество обнаружили и изъяли. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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