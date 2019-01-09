Тёплая погода – главный «враг» любителей зимней рыбалки в Приморье

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждали лично и при помощи смс-оповещений о том, что в Амурском и Уссурийском заливах припайный лёд может оторваться. Поэтому от зимней рыбалки лучше отказаться. Однако и это не остановило любителей подлёдного лова, которые с самого раннего утра в среду, 9 января, вышли в район бухты Фёдорова, чтобы поймать рыбы.