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Posted 9 января 2019, 07:56

Published 9 января 2019, 07:56

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Тёплая погода – главный «враг» любителей зимней рыбалки в Приморье

9 января 2019, 07:56
Сюжет
Погода
В Приморье наблюдается нестандартная ледовая обстановка. На некоторых участках морских акваторий образовался тонкий припайный лёд, выходить на который жителям региона не рекомендуется. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства сотрудники портала «Примпогода», на сегодняшний день припайный лёд в Амурском заливе можно наблюдать от мыса Песчаный до острова Попов, а в Уссурийском заливе – в бухтах северо-восточного побережья.

Бухта Новик на острове Русский, по словам специалистов, полностью покрыта серо-белым льдом. На отдельных участках Уссурийского залива можно наблюдать дрейфующий серый и серо-белый лёд. В заливе Петра Великого количество льда увеличивается.

Западная часть залива Находка полностью покрыта серо-белым льдом, в вершине Залива Восток образовалась узкая полоса припайного льда. Бухты Новгородская и Экспедиции в заливе Посьет полностью покрыты серым, серо-белым льдом.

Специалисты рекомендуют приморцам на время воздержаться от зимней рыбалки. Выходить на неокрепший лёд крайне опасно для жизни. А движение по льду на транспортном средстве категорически запрещено.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о случаях, когда автомобили буквально тонули подо льдом. Так, в первые дни Нового 2019 года жители Приморья в Тавричанке чуть не утопили так называемую «электроудочку». В другом случае жители региона чуть не утопили сразу три автомобиля, владельцы двух решили помочь водителю, автомобиль которого ранее оказался в ледяной ловушке.

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждали лично и при помощи смс-оповещений о том, что в Амурском и Уссурийском заливах припайный лёд может оторваться. Поэтому от зимней рыбалки лучше отказаться. Однако и это не остановило любителей подлёдного лова, которые с самого раннего утра в среду, 9 января, вышли в район бухты Фёдорова, чтобы поймать рыбы.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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