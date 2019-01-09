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Posted 9 января 2019, 07:26

Published 9 января 2019, 07:26

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

В мэрии рассказали, когда во Владивостоке начнётся запись в школу

9 января 2019, 07:26
Сюжет
Школьники
С первого февраля 2019 года родители могут подать заявление на приём их ребёнка в первый класс. При себе им необходимо иметь медицинскую карту ребёнка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе администрации столицы Дальнего Востока.

На сегодняшний день в образовательных учреждениях проходят дни открытых дверей. Однако с первого февраля 2019 года в 78 муниципальных образовательных учреждениях Владивостока начнут записывать детей в первые классы. А пока родители могут посетить школы, пообщаться с учителями и директором и окончательно определиться с тем, в какую школу они хотят отдать своего ребёнка.

В администрации краевого центра также пояснили, что родителям при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие их личность, а также медицинскую книжку ребёнка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При приёме заявления ребёнок не должен проходить никаких экзаменов на проверку его знаний по различным дисциплинам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в октябре прошлого года приморские депутаты предлагали вдвое увеличить средства краевого бюджета на бесплатное питание школьников, обучающихся в начальных классах.

#Новости#Общество#Школьники#Владивосток
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