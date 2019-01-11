Классическое ДТП: во Владивостоке образовался «паровозик» из авто

Posted 11 января 2019, 04:43
Published 11 января 2019, 04:43
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Информацию о ДТП опубликовали в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. По данным пользователей социальных сетей, скорее всего, автомобилисты не соблюдали безопасную дистанцию, в результате чего и образовалось ДТП. Однако, по предварительной информации, два других транспортных средства успели вовремя среагировать на произошедшее. Поэтому одну из полос движения занял «паровозик» из четырёх транспортных средств.
В обстоятельствах произошедшего ещё предстоит разобраться представителям Госавтоинспекции. Информации о пострадавших очевидцы не сообщали, однако пояснили, что движение в сторону центра города затруднено.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная ситуация произошла в столице Дальнего Востока в августе 2018 года. Так, в районе улицы Гоголя краевого центра столкнулись сразу четыре автомобиля: два легковых, один универсал и кроссовер. Автомобили образовали так называемый «паровозик» – авария по принципу несоблюдения дистанции одним из участников движения. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили кузовные повреждения.