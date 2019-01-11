Классическое ДТП: во Владивостоке образовался «паровозик» из авто

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная ситуация произошла в столице Дальнего Востока в августе 2018 года. Так, в районе улицы Гоголя краевого центра столкнулись сразу четыре автомобиля: два легковых, один универсал и кроссовер. Автомобили образовали так называемый «паровозик» – авария по принципу несоблюдения дистанции одним из участников движения. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили кузовные повреждения.