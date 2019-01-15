Хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре задолжал сотрудникам более семи миллионов рублей

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная ситуация в 2018 году произошла и в Приморском крае. Так, в Дальнереченске приморец, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий, не выплачивал заработную плату нескольким своим сотрудникам, которые числились у него на предприятии как пекари. При этом у работодателя имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но финансовые средства он потратил на другие нужды.