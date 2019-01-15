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Posted 15 января 2019, 06:40

Published 15 января 2019, 06:40

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре задолжал сотрудникам более семи миллионов рублей

15 января 2019, 06:40
Работники предприятия «Хлебзавод №3» в Комсомольске-на-Амуре два месяца не получали заработную плату. Долг компании превысил семь миллионов рублей. Теперь руководство могут привлечь к административной ответственности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации transsibinfo.com, прокурор Комсомольска-на-Амуре инициировал проверку на предприятии «Хлебзавод №3», в ходе которой выяснилось, что 175 работников в период с сентября по октябрь прошлого года не получали заработную плату. Задолженность предприятия превысила семь миллионов рублей.

После проверки задолженность была погашена, однако руководство предприятия могут привлечь к административной ответственность. Окончательное решение по этому поводу будет принимать инспекция труда.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная ситуация в 2018 году произошла и в Приморском крае. Так, в Дальнереченске приморец, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий, не выплачивал заработную плату нескольким своим сотрудникам, которые числились у него на предприятии как пекари. При этом у работодателя имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но финансовые средства он потратил на другие нужды.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Задолженность
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