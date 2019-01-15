Хлебозавод в Комсомольске-на-Амуре задолжал сотрудникам более семи миллионов рублей

Posted 15 января 2019, 06:40
Published 15 января 2019, 06:40
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По информации transsibinfo.com, прокурор Комсомольска-на-Амуре инициировал проверку на предприятии «Хлебзавод №3», в ходе которой выяснилось, что 175 работников в период с сентября по октябрь прошлого года не получали заработную плату. Задолженность предприятия превысила семь миллионов рублей.
После проверки задолженность была погашена, однако руководство предприятия могут привлечь к административной ответственность. Окончательное решение по этому поводу будет принимать инспекция труда.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичная ситуация в 2018 году произошла и в Приморском крае. Так, в Дальнереченске приморец, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере производства хлеба и мучных кондитерских изделий, не выплачивал заработную плату нескольким своим сотрудникам, которые числились у него на предприятии как пекари. При этом у работодателя имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но финансовые средства он потратил на другие нужды.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.