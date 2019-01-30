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Posted 30 января 2019, 08:15

Published 30 января 2019, 08:15

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

Батюшки, что делается: во Владивостоке «обнесли» Покровский парк

30 января 2019, 08:15
Сюжет
Эксклюзив
Неприятную картину наблюдают приморцы довольно продолжительное время в районе Покровского парка во Владивостоке. От улицы Октябрьская до Океанского проспекта отсутствуют несколько секций забора. Да и само ограждение находится в плачевном состоянии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

У Покровского парка в столице Дальнего Востока практически нет никакого ограждения. Лишь в некоторых местах ещё стоят ржавые железные секции, которые, кстати, явно давно никто не красил. А от Океанского проспекта до улицы Октябрьская территория ограждена частично. В некоторых местах забор явно кто-то «вырвал».

На территории Покровского парка расположен Покровский кафедральный собор. В пресс-службе Владивостокской епархии корреспонденту агентства пояснили, что все работы по благоустройству территории находятся в ведении городской администрации. В пресс-службе мэрии Владивостока сообщили, что некоторые секции забора были похищены. И до сих пор нарушители не найдены.

«Было совершено несколько преступлений, в несколько приёмов. Звенья забора были похищены. Со стороны администрации Владивостока поданы заявления в полицию. Однако, скорее всего, преступники до сих пор не найдены», – рассказали в пресс-службе мэрии столицы Дальнего Востока.

Пока в бюджете нет финансовых средств на восстановление ограждения.

«Когда появится финансовая возможность, будут проведены работы по благоустройству Покровского парка», – пояснили в городской администрации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ужасном состоянии находится памятник Кириллу и Мефодию, который установлен на главной видовой площадке столицы Дальнего Востока с 2006 года. В администрации города сразу не смогли сказать о том, когда будет произведена реконструкция памятника. Они пояснили, что эту информацию необходимо уточнить у представителей ответственного управления.

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#Новости#Общество#Владивосток#Фоторепортаж#Эксклюзив#Парки
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