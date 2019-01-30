Батюшки, что делается: во Владивостоке «обнесли» Покровский парк

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ужасном состоянии находится памятник Кириллу и Мефодию, который установлен на главной видовой площадке столицы Дальнего Востока с 2006 года. В администрации города сразу не смогли сказать о том, когда будет произведена реконструкция памятника. Они пояснили, что эту информацию необходимо уточнить у представителей ответственного управления.