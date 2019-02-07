Пешком дойдёте: приморцы помешали машине скорой помощи проехать к пациенту

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую представители скорой помощи испытывают трудности во время проезда на вызов. Да и некоторые автолюбители рассказывают ситуации, где, по их словам, сотрудники скорой помощи пользуются своим положением. Такая ситуация произошла в столице Дальнего Востока в районе улицы Заречная. Водитель решил проехать к дому, однако на пути ему встал автомобиль скорой медицинской помощи. На просьбу водителя отъехать, сотрудники «неотложки» начали отъезжать, но в сторону водителя легкового автомобиля, что и не понравилось приморцу.