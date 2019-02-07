Пешком дойдёте: приморцы помешали машине скорой помощи проехать к пациенту

Posted 7 февраля 2019, 03:11
Published 7 февраля 2019, 03:11
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
В социальной сети Instagram в паблике revizzorro_uss о случившемся рассказала якобы сотрудник скорой медицинской помощи, которая, по её словам, и стала участником инцидента в Уссурийске. Она объяснила, что вместе со своими сотрудниками приехала на срочный вызов в общежитие, но вплотную подъехать к месту назначения не получилось.
«Перед нами стояли двое «умных» водителей на своих транспортных средствах. На нашу просьбу отъехать они никак не отреагировали, а только сказали: «пешком дойдёте», – рассказала очевидец в социальных сетях.
Инцидент вызвал бурное обсуждение. Некоторые подписчики считают, что в таких случаях следует записывать номера автомобилей и передавать их сотрудникам ГИБДД. А кто-то просто высказал свои эмоции по отношению к нарушителям.
«Хорошо, если к ним скорая никогда не приедет. Чтоб не получилось так, что нужна помощь, а скорая очень медленно едет. И даже не едет – просто не может проехать. Злые люди. Нужно по-человечески относиться», – высказались пользователи в социальных сетях.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую представители скорой помощи испытывают трудности во время проезда на вызов. Да и некоторые автолюбители рассказывают ситуации, где, по их словам, сотрудники скорой помощи пользуются своим положением. Такая ситуация произошла в столице Дальнего Востока в районе улицы Заречная. Водитель решил проехать к дому, однако на пути ему встал автомобиль скорой медицинской помощи. На просьбу водителя отъехать, сотрудники «неотложки» начали отъезжать, но в сторону водителя легкового автомобиля, что и не понравилось приморцу.
История также появилась в социальных сетях. Она вызвала бурные обсуждения среди других пользователей. К комментариям «подключился» и подписчик, который, по его словам, якобы являлся водителем скорой помощи и в этот момент выезжал к пациенту. Он рассказал свою версию произошедшего и пояснил, что водитель транспортного средства вёл себя некорректно.