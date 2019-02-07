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Posted 7 февраля 2019, 03:11

Published 7 февраля 2019, 03:11

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Пешком дойдёте: приморцы помешали машине скорой помощи проехать к пациенту

Пешком дойдёте: приморцы помешали машине скорой помощи проехать к пациенту

7 февраля 2019, 03:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Больница
В очередной раз водители создали помеху машине скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать на вызов. По словам очевидцев, приморцы отказались пропускать медиков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике revizzorro_uss о случившемся рассказала якобы сотрудник скорой медицинской помощи, которая, по её словам, и стала участником инцидента в Уссурийске. Она объяснила, что вместе со своими сотрудниками приехала на срочный вызов в общежитие, но вплотную подъехать к месту назначения не получилось.

«Перед нами стояли двое «умных» водителей на своих транспортных средствах. На нашу просьбу отъехать они никак не отреагировали, а только сказали: «пешком дойдёте», – рассказала очевидец в социальных сетях.

Инцидент вызвал бурное обсуждение. Некоторые подписчики считают, что в таких случаях следует записывать номера автомобилей и передавать их сотрудникам ГИБДД. А кто-то просто высказал свои эмоции по отношению к нарушителям.

«Хорошо, если к ним скорая никогда не приедет. Чтоб не получилось так, что нужна помощь, а скорая очень медленно едет. И даже не едет – просто не может проехать. Злые люди. Нужно по-человечески относиться», – высказались пользователи в социальных сетях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую представители скорой помощи испытывают трудности во время проезда на вызов. Да и некоторые автолюбители рассказывают ситуации, где, по их словам, сотрудники скорой помощи пользуются своим положением. Такая ситуация произошла в столице Дальнего Востока в районе улицы Заречная. Водитель решил проехать к дому, однако на пути ему встал автомобиль скорой медицинской помощи. На просьбу водителя отъехать, сотрудники «неотложки» начали отъезжать, но в сторону водителя легкового автомобиля, что и не понравилось приморцу.

История также появилась в социальных сетях. Она вызвала бурные обсуждения среди других пользователей. К комментариям «подключился» и подписчик, который, по его словам, якобы являлся водителем скорой помощи и в этот момент выезжал к пациенту. Он рассказал свою версию произошедшего и пояснил, что водитель транспортного средства вёл себя некорректно.

В Приморье не могут спокойно проехать не только сотрудники скорой медицинской помощи, но и представители МЧС. Зачастую водители оставляют свои транспортные средства в зоне пожарных выездов, чем осложняют работу спасателям во время пожара.

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#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Уссурийск
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