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Posted 11 февраля 2019, 06:24

Published 11 февраля 2019, 06:24

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Стоматология в Приморье: что вынуждает людей идти к врачам государственных клиник

11 февраля 2019, 06:24
Сюжет
Больница
В прошлом году к стоматологам Владивостокской клинической больницы №4 обратились больше шести тысяч раз. Причём больше трети пациентов посетили зубных врачей впервые, сообщили РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», несмотря на развитие коммерческой стоматологии, медицинская помощь, оказываемая зубными врачами государственных клиник, всё ещё востребована.

В частности, зубной кабинет КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (ВКБ4) в 2018 году посетили 6275 раз. Почти треть из них – это пациенты, которые пришли впервые.

Чаще всего за первичной стоматологической помощью люди обращаются с такими заболеваниями как пульпит, кариес, периодонтит и др. Большое количество пациентов – это бывшие сотрудники «Дальзавода» пожилого возраста, проживающие в Первомайском и Ленинском районах Владивостока.

По словам заведующего стоматологическим кабинетом ВКБ4 Юрия Вотякова, в учреждении работает четыре зубных. Лечение бесплатно по полису ОМС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке начала молодеть болезнь, которая делает из человека инвалида. Во Владивостоке стали гораздо чаще ставить диагноз Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

#Новости#Общество#Больница#Стоматология#Детская стоматология
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