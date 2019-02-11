Стоматология в Приморье: что вынуждает людей идти к врачам государственных клиник

Posted 11 февраля 2019, 06:24
Published 11 февраля 2019, 06:24
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», несмотря на развитие коммерческой стоматологии, медицинская помощь, оказываемая зубными врачами государственных клиник, всё ещё востребована.
В частности, зубной кабинет КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (ВКБ4) в 2018 году посетили 6275 раз. Почти треть из них – это пациенты, которые пришли впервые.
Чаще всего за первичной стоматологической помощью люди обращаются с такими заболеваниями как пульпит, кариес, периодонтит и др. Большое количество пациентов – это бывшие сотрудники «Дальзавода» пожилого возраста, проживающие в Первомайском и Ленинском районах Владивостока.
По словам заведующего стоматологическим кабинетом ВКБ4 Юрия Вотякова, в учреждении работает четыре зубных. Лечение бесплатно по полису ОМС.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке начала молодеть болезнь, которая делает из человека инвалида. Во Владивостоке стали гораздо чаще ставить диагноз Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).