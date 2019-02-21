Я испугалась, а люди молодцы: как приморцы ночью тушили автомобиль

«Все произошло в четверг, 21 февраля, около 04:05 утра. Загорелся микроавтобус, рядом с которым стоял автомобиль Toyota Vitz. Люди пытались вызвать водителя транспортного средства, били по машине, чтобы сработала сигнализация. Однако владельца авто на протяжении долгого времени не было. Потом он всё-таки появился, но самостоятельно переставить автомобиль не смог. Мы пригнали джип, прицепили легковой автомобиль на трос и оттащили его», – рассказал корреспонденту агентства очевидец.