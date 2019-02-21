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Posted 21 февраля 2019, 00:20

Published 21 февраля 2019, 00:20

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Я испугалась, а люди молодцы: как приморцы ночью тушили автомобиль

21 февраля 2019, 00:20
Сюжет
Пожар
В ночь на четверг, 21 февраля, около дома №71а по улице Луговая загорелся автомобиль, рядом с которым стояли ещё несколько транспортных средств. Происшествие испугало автовладельцев. Они сразу же попытались припарковать свои автомобили подальше от горящего микроавтобуса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморцев не на шутку испугал утренний пожар. Там, где загорелся микроавтобус, стояло ещё несколько транспортных средств. Некоторые жители ближайших домов, которые припарковали в этом месте автомобили, попытались переставить их.

«Все произошло в четверг, 21 февраля, около 04:05 утра. Загорелся микроавтобус, рядом с которым стоял автомобиль Toyota Vitz. Люди пытались вызвать водителя транспортного средства, били по машине, чтобы сработала сигнализация. Однако владельца авто на протяжении долгого времени не было. Потом он всё-таки появился, но самостоятельно переставить автомобиль не смог. Мы пригнали джип, прицепили легковой автомобиль на трос и оттащили его», – рассказал корреспонденту агентства очевидец.

Пламя от горящего микроавтобуса перекинулось на косогор. До приезда пожарных жители Владивостока своими собственными силами пытались потушить транспортное средство.

«Люди молодцы. А я вот испугалась. От машины вовсю шёл чёрный дым, потом появились звуки. Сложилось впечатление, что что-то взрывается. Но даже это не испугало владельцев других транспортных средств», – пояснила жительница дома по адресу Луговая, 71а.

Пожарные быстро приехали на место происшествия. Однако близко они подъехать не смогли. В районе дома, рядом с которым и произошло возгорание, проезд оказался слишком узким. Другой проезд был заставлен автомобилями.

«Спасатели подъехали, как я понимаю, с нижних домов. Протянули шланг и потушили автомобиль. Конечно, за это время он весь сгорел. Практически за полчаса удалось ликвидировать возгорание», – рассказал очевидец.

Причины возгорания транспортного средства пока неизвестны. В этом предстоит разобраться компетентным органам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сгорел дорогой автомобиль в районе дома по адресу Луцкого, 16.

#Новости#Пожар#Владивосток#Происшествие#Эксклюзив#Микроавтобус
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