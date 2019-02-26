Во Владивостоке пациент избил фельдшера скорой помощи

Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте здравоохранения Приморского края, инцидент произошёл во время транспортировки потерпевшего с места происшествия во Владивостоке на прошлой неделе. Внезапно пациент скорой помощи стал вести себя буйно: он накинулся на фельдшера и нанёс ему несколько ударов по голове. В результате сотрудник здравоохранения получил сотрясение мозга.