Во Владивостоке пациент избил фельдшера скорой помощи

Posted 26 февраля 2019, 09:02
Published 26 февраля 2019, 09:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте здравоохранения Приморского края, инцидент произошёл во время транспортировки потерпевшего с места происшествия во Владивостоке на прошлой неделе. Внезапно пациент скорой помощи стал вести себя буйно: он накинулся на фельдшера и нанёс ему несколько ударов по голове. В результате сотрудник здравоохранения получил сотрясение мозга.
«Травмы, полученные от дебошира, вынудили фельдшера уйти на больничный. Сейчас медработник уже оправился и вновь вернулся к своим обязанностям», - рассказали корреспонденту в крайздраве.
Стоит отметить, что инцидент вынудил сотрудника скорой медицинской помощи написать на своего обидчика заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице неизвестные напали на машину скорой помощи. Злоумышленники закидали автомобиль камнями. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ДПС нарушителей не обнаружили, но сделали всё возможное, чтобы обезопасить врачей.