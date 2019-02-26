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Posted 26 февраля 2019, 09:02

Published 26 февраля 2019, 09:02

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Во Владивостоке пациент избил фельдшера скорой помощи

Во Владивостоке пациент избил фельдшера скорой помощи

26 февраля 2019, 09:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В «благодарность» за лечение гражданин отблагодарил фельдшера скорой помощи тумаками. Из-за этого специалисту пришлось самому организовывать себе больничный, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в департаменте здравоохранения Приморского края, инцидент произошёл во время транспортировки потерпевшего с места происшествия во Владивостоке на прошлой неделе. Внезапно пациент скорой помощи стал вести себя буйно: он накинулся на фельдшера и нанёс ему несколько ударов по голове. В результате сотрудник здравоохранения получил сотрясение мозга.

«Травмы, полученные от дебошира, вынудили фельдшера уйти на больничный. Сейчас медработник уже оправился и вновь вернулся к своим обязанностям», - рассказали корреспонденту в крайздраве.

Стоит отметить, что инцидент вынудил сотрудника скорой медицинской помощи написать на своего обидчика заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице неизвестные напали на машину скорой помощи. Злоумышленники закидали автомобиль камнями. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ДПС нарушителей не обнаружили, но сделали всё возможное, чтобы обезопасить врачей.

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