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Posted 4 марта 2019, 04:13

Published 4 марта 2019, 04:13

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В аэропорту Владивостока рассказали подробности трагедии с собакой

4 марта 2019, 04:13
Сюжет
Аэропорт
В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток рассказали несколько фактов о столкновении самолёта с собакой. По данному факту организована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники пресс-службы Международного аэропорта Владивосток рассказали корреспонденту агентства о том, что инцидент произошёл в воскресенье, 3 марта в 06:52 по местному времени. Во время взлёта самолёт авиакомпании Royal Flight, который совершал рейс из столицы Дальнего Востока в Таиланд, столкнулся с выбежавшей на взлётно-посадочную полосу собакой.

«Породу мы уточнить не можем. Но известно, что на собаке был надет ошейник», - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

По данному факту на сегодняшний день проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пока неизвестно, как именно питомец оказался на взлётно-посадочной полосе. Это, возможно, будет известно после проведённой служебной проверки.

Кстати, в 2017 году воздушное судно не смогло приземлиться во Владивостоке из-за того, что на взлётно-посадочной полосе оказался трактор. Самолёт приземлился в Хабаровске, а пассажиры только спустя 9 часов смогли попасть в краевой центр. В то время инцидентом заинтересовалась приморская прокуратура. А в пресс-лужбе аэропорта поясняли, что там проходили некие работы, поэтому на полосе и оказался трактор.

#Новости#Общество#Владивосток#Аэропорт#Эксклюзив
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