В аэропорту Владивостока рассказали подробности трагедии с собакой

Posted 4 марта 2019, 04:13
Published 4 марта 2019, 04:13
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Сотрудники пресс-службы Международного аэропорта Владивосток рассказали корреспонденту агентства о том, что инцидент произошёл в воскресенье, 3 марта в 06:52 по местному времени. Во время взлёта самолёт авиакомпании Royal Flight, который совершал рейс из столицы Дальнего Востока в Таиланд, столкнулся с выбежавшей на взлётно-посадочную полосу собакой.
«Породу мы уточнить не можем. Но известно, что на собаке был надет ошейник», - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.
По данному факту на сегодняшний день проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пока неизвестно, как именно питомец оказался на взлётно-посадочной полосе. Это, возможно, будет известно после проведённой служебной проверки.
Кстати, в 2017 году воздушное судно не смогло приземлиться во Владивостоке из-за того, что на взлётно-посадочной полосе оказался трактор. Самолёт приземлился в Хабаровске, а пассажиры только спустя 9 часов смогли попасть в краевой центр. В то время инцидентом заинтересовалась приморская прокуратура. А в пресс-лужбе аэропорта поясняли, что там проходили некие работы, поэтому на полосе и оказался трактор.