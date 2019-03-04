В аэропорту Владивостока рассказали подробности трагедии с собакой

Кстати, в 2017 году воздушное судно не смогло приземлиться во Владивостоке из-за того, что на взлётно-посадочной полосе оказался трактор. Самолёт приземлился в Хабаровске, а пассажиры только спустя 9 часов смогли попасть в краевой центр. В то время инцидентом заинтересовалась приморская прокуратура. А в пресс-лужбе аэропорта поясняли, что там проходили некие работы, поэтому на полосе и оказался трактор.