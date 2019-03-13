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Posted 13 марта 2019, 08:51

Published 13 марта 2019, 08:51

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Бывший приморский чиновник ответит за свои «грехи» в суде

Бывший приморский чиновник ответит за свои «грехи» в суде

13 марта 2019, 08:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
В Приморье перед судом предстанет бывший директор департамента Приморского края Олег Бубнов. Он также занимал должность главного врача медицинского центра ДВФУ. Заседание назначено на 22 марта. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации РИА Новости, Олега Бубнова подозревают в превышении должностных полномочий. В 2013 году он возглавлял департамент здравоохранения Приморского края, однако в октябре этого же года его сняли с должности после инцидента в селе Новосысоевка. Там 29 детей попали в медицинское учреждение из-за проб Матну. Позже в Следственном комитете России по региону сообщили, что доза препарата была превышена в 2,5 тысячи раз.

После того, как Олег Бубнов покинул администрацию Приморья, он стал главным врачом в медицинском центре ДВФУ, но проработал всего несколько лет. В этот период времени федеральная проверка выявила ряд нарушений. В июле 2017 года его задержали.

Рассмотрение уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями в отношении бывшего главы департамента здравоохранения региона состоится во Фрунзенском суде краевого центра в пятницу, 22 марта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в июле 2017 года в отношении Олега Бубнова было возбуждено уголовное дело. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», дело по статье 285 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации возбудили сотрудники регионального управления ФСБ.

Отметим, в декабре 2018 года стало известно о том, что бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву вынесли обвинительный приговор. Ему придётся заплатить штраф в размере более шести миллионов рублей. Более того, почти три года ему запрещено занимать определённые должности. Бывший первый вице-губернатор региона признан виновным за совершение преступления, предусмотренного статьёй 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с покровительством такой организации в иной форме).

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