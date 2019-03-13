Бывший приморский чиновник ответит за свои «грехи» в суде

Отметим, в декабре 2018 года стало известно о том, что бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву вынесли обвинительный приговор. Ему придётся заплатить штраф в размере более шести миллионов рублей. Более того, почти три года ему запрещено занимать определённые должности. Бывший первый вице-губернатор региона признан виновным за совершение преступления, предусмотренного статьёй 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с покровительством такой организации в иной форме).