В Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента на Золотом мосту в Приморье

В Госавтоинспекции корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, у водителя автомобиля Nissan Skyline возникли технические трудности. Транспортное средство встало посреди Золотого моста по направлению в центр города. Это заметили сотрудники ГИБДД, которые решили выяснить обстоятельства произошедшего. Узнав, что водитель самостоятельно не может покинуть мост, представители ведомства решили помочь пострадавшему. Они «убрали» транспортное средства с моста для того, чтобы не образовалась пробка.