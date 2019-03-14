В Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента на Золотом мосту в Приморье

Posted 14 марта 2019, 00:34
Published 14 марта 2019, 00:34
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В Госавтоинспекции корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, у водителя автомобиля Nissan Skyline возникли технические трудности. Транспортное средство встало посреди Золотого моста по направлению в центр города. Это заметили сотрудники ГИБДД, которые решили выяснить обстоятельства произошедшего. Узнав, что водитель самостоятельно не может покинуть мост, представители ведомства решили помочь пострадавшему. Они «убрали» транспортное средства с моста для того, чтобы не образовалась пробка.
Инспекторы ДПС, капитан полиции Евгений Костенецкий и лейтенант полиции Дмитрий Холов, считают, что ничего особенного не сделали. Такая, по их мнению, сложилась ситуация. А водитель Nissan Skyline, в свою очередь, поблагодарил неравнодушных сотрудников Госавтоинспекции.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что видеоматериал с места событий разместили пользователи в социальных сетях. Двигающие автомобиль сотрудники полиции восхитили некоторых приморцев. В комментариях они также высказали слова благодарности.