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Posted 14 марта 2019, 00:34

Published 14 марта 2019, 00:34

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

В Госавтоинспекции рассказали подробности инцидента на Золотом мосту в Приморье

14 марта 2019, 00:34
Сюжет
ГИБДД
В Приморье бурное обсуждение вызвал инцидент, который произошёл на Золотом мосту в столице Дальнего Востока. Накануне сотрудники ГИБДД решили собственными силами отогнать жёлтый автомобиль, чем вызвали восхищения у жителей региона. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Госавтоинспекции корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, у водителя автомобиля Nissan Skyline возникли технические трудности. Транспортное средство встало посреди Золотого моста по направлению в центр города. Это заметили сотрудники ГИБДД, которые решили выяснить обстоятельства произошедшего. Узнав, что водитель самостоятельно не может покинуть мост, представители ведомства решили помочь пострадавшему. Они «убрали» транспортное средства с моста для того, чтобы не образовалась пробка.

Инспекторы ДПС, капитан полиции Евгений Костенецкий и лейтенант полиции Дмитрий Холов, считают, что ничего особенного не сделали. Такая, по их мнению, сложилась ситуация. А водитель Nissan Skyline, в свою очередь, поблагодарил неравнодушных сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что видеоматериал с места событий разместили пользователи в социальных сетях. Двигающие автомобиль сотрудники полиции восхитили некоторых приморцев. В комментариях они также высказали слова благодарности.

#Новости#Общество#ГИБДД#Владивосток#Золотой мост
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