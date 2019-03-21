Во Владивостоке осудили банкира-миллионера

Лжебанкир за три года смог получить свыше 17 миллионов рублей. Однако в прошлом году его деятельность пресекли представители ФСБ России по Приморскому краю. В итоге, Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине. За осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения ему назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденному предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.