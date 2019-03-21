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Posted 21 марта 2019, 04:41

Published 21 марта 2019, 04:41

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Во Владивостоке осудили банкира-миллионера

Во Владивостоке осудили банкира-миллионера

21 марта 2019, 04:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Деньги
Во Владивостоке вынесли обвинительный приговор лжебанкиру, который за три года смог заработать свыше 17 миллионов рублей. Преступление выявили представители ФСБ России по Приморью, а вынесенный приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали от том, что в судебном заседании было установлено, что в период с 2015 по 2018 годы осужденный оказывал своим «клиентам» услуги по безналичным расчётам. Проверить законность действий на тот момент не представлялось возможным. Так, за определённую сумму денег нарушитель оказывал услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.

Лжебанкир за три года смог получить свыше 17 миллионов рублей. Однако в прошлом году его деятельность пресекли представители ФСБ России по Приморскому краю. В итоге, Фрунзенский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине. За осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения ему назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденному предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в октябре прошлого года специалисты департамента информационной безопасности Банка России рассказали, сколько денежных средств было похищено с банковских карт приморцев. За первое полугодие 2018 года на Дальнем Востоке в отношении физических лиц совершено 2234 несанкционированные операции на сумму 17,3 миллиона рублей рублей. В Приморском крае зарегистрировано 490 несанкционированных операций. В итоге, похищено около двух миллионов рублей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Деньги
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