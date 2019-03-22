Приморцы стали чаще отказываться от прививок

Более 600 случаев отказа родителей от прививок детям зарегистрировано в Приморском крае в 2018 году. Молодые родители отказываются не только от прививки БЦЖ в роддоме, но и от пробы Манту и Диаскин-теста. Однако, по словам специалистов, туберкулёз – главная инфекционная причина смертности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что специалисты подробней объяснили, что такое туберкулёз в рамках пресс-конференции, приуроченной к Дню борьбы с туберкулёзом. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что количество случаев заболевания туберкулёзом, по данным 2018 года, уменьшилось. Однако возникла новая тенденция: родители стали чаще писать отказ от прививки. «Прошлый год стал рекордным по количеству отказов родителей от прививок детям – 610 случаев», – рассказала главный внештатный детский фтизиатр Дальнего Востока и Приморского края Людмила Мотанова. Врач также пояснила, что туберкулёз – ведущая инфекционная причина смертности во всем мире. Около трети жителей планеты инфицированы микобактериями туберкулеза. «Наиболее чувствительны к этой инфекции дети первого года жизни и подростки. Для формирования иммунитета новорожденного прививают в родильном доме противотуберкулезными вакцинами», – сообщила эксперт, подчеркнув при этом, что вакцинация значительно снижает, но полностью не исключает риск заражения туберкулезом, поэтому ежегодно всем детям и подросткам проводят туберкулинодиагностику. Специалисты обратили особое внимание на то, что туберкулез может не проявляться клинически вплоть до начала разрушения легких. «Чтобы быть спокойным, достаточно взрослым один раз в год проходить флюорографию, а детям – ставить пробу Манту или Диаскин-тест», – резюмировали участники пресс-конференции. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока стали гораздо чаще ставить диагноз Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Всего за пять лет количество таких пациентов возросло в полтора раза. Материалы по теме Во Владивостоке начала молодеть болезнь, которая делает из человека инвалида