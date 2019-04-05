В Приморье закрыли дело против бывшего замглавы ТИНРО-Центра

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2015 году руководитель учреждения Лев Бочаров и его первый заместитель Юрий Блинов нарушили требования при проведении аукциона по отлову морских животных для государственных нужд. Они передали выделенные центру разрешения на отлов млекопитающих одной из приморских фирм, деятельностью которой руководил их подчиненный. После этого Бочаров и Блинов спародировали проведение аукциона и перечислили компании 13,5 миллиона рублей. В марте 2017 года они были задержаны.