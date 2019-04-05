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Posted 5 апреля 2019, 07:58

Published 5 апреля 2019, 07:58

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В Приморье закрыли дело против бывшего замглавы ТИНРО-Центра

В Приморье закрыли дело против бывшего замглавы ТИНРО-Центра

5 апреля 2019, 07:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы ТИНРО-Центра Юрия Блинова прекращено. Суд назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации РИА Новости, уголовные дела в отношении бывшего первого заместителя ТИНРО-Центра Юрия Блинова и руководителя Центра Льва Бочарова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока. Позже Блинов обратился в суд с ходатайством о назначении ему судебного штрафа. В итоге, в отношении него уголовное дело было прекращено. Суд назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Льва Бочарова за превышение должностных полномочий находится в суде. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2015 году руководитель учреждения Лев Бочаров и его первый заместитель Юрий Блинов нарушили требования при проведении аукциона по отлову морских животных для государственных нужд. Они передали выделенные центру разрешения на отлов млекопитающих одной из приморских фирм, деятельностью которой руководил их подчиненный. После этого Бочаров и Блинов спародировали проведение аукциона и перечислили компании 13,5 миллиона рублей. В марте 2017 года они были задержаны.

Гособвинение было намерено добиться взыскания с обвиняемых суммы причиненного ущерба. В ходе расследования фигуранты возместили уже 13,1 миллиона рублей.

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