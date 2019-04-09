Приморские депутаты предложили изменить систему выборов в городах региона

Проект закона касается применения избирательных систем при проведении выборов депутатов представительных органов городских округов с численностью 100000 и более избирателей. Как пояснила депутат Юлия Марченко, предлагается отказаться от смешанной избирательной системы и предоставить соответствующим муниципальным образованиям возможность проводить выборы депутатов представительных органов с применением либо пропорциональной избирательной системы, либо мажоритарной избирательной системы по одномандатным или многомандатным округам. Соответствующие корректировки вносятся в статьи 42, 80, 81 Избирательного кодекса Приморского края. По мнению депутата, такой подход сделает процесс проведения выборов и распределения мандатов более понятным для избирателей.