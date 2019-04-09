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Posted 9 апреля 2019, 08:16

Published 9 апреля 2019, 08:16

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Приморские депутаты предложили изменить систему выборов в городах региона

Приморские депутаты предложили изменить систему выборов в городах региона

9 апреля 2019, 08:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству поддержал проект закона «О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Законодательного собрания региона, на очередном заседании комитета депутаты рассмотрели законодательную инициативу по корректировке краевого Избирательного кодекса. Предложенные поправки направлены на совершенствование законодательства Приморского края и приведение его в соответствие с действующими федеральными законами о выборах и референдумах.

Проект закона касается применения избирательных систем при проведении выборов депутатов представительных органов городских округов с численностью 100000 и более избирателей. Как пояснила депутат Юлия Марченко, предлагается отказаться от смешанной избирательной системы и предоставить соответствующим муниципальным образованиям возможность проводить выборы депутатов представительных органов с применением либо пропорциональной избирательной системы, либо мажоритарной избирательной системы по одномандатным или многомандатным округам. Соответствующие корректировки вносятся в статьи 42, 80, 81 Избирательного кодекса Приморского края. По мнению депутата, такой подход сделает процесс проведения выборов и распределения мандатов более понятным для избирателей.

«На мой взгляд, сегодня есть необходимость пересмотреть сложившуюся избирательную систему выборов депутатов представительных органов городских округов. Чем она проще и понятнее, тем выше доверие избирателей к проведению выборов. В любом случае, право выбора остается за муниципалитетом», - сказала Юлия Марченко.

Кроме того, законопроектом предлагается упразднить положение, предусматривающее возможность оплаты питания в день голосования членов избирательных комиссий с правом решающего голоса за счет средств краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, как это ранее было сделано на выборах федерального уровня. Исключение указанных расходов позволит сэкономить средства краевого и местных бюджетов при проведении выборов.

Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, данный законопроект подержали Избирательная комиссия и Ассоциация «Совет муниципальных образований Приморского края».

Проект закона будет рассмотрен на очередном заседании Законодательного собрания региона в трёх чтениях.

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