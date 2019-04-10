Север Хабаровского края может оказаться под водой

Posted 10 апреля 2019, 07:56
Published 10 апреля 2019, 07:56
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал переселить жителей посёлка Чекунда в комфортабельное жильё, однако проблема может коснуться не только Хабаровкого края, но и всего севера края в целом. После оползня, ему грозит масштабное затопление, считает и.о. замдиректора института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Владимир Ким.
По словам Кима, смещение привело к возникновению волны, снёсшей деревья на склонах Буреи, оставив одни пеньки. Некоторое количество снесённых потоком деревьев донесло до водохранилища. Учёный считает, что самый пик последствий от оползня жители Хабаровского края ощутят на себе весной.
Для возобновления потока воды и наполнения Бурейского водохранилища, военным пришлось производить серию контролируемых взрывов. Это позволило сделать прореху в насыпи, через которую пошла вода. Именно эта мера помогла отсрочить затопление верхнебурейского района.
Начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин сообщил, что осенью район может быть затоплен.
«Бурного весеннего паводка мы не ожидаем – снега в этом году было немного, весна затяжная, и снег будет таять постепенно. Поэтому катастрофического затопления Чекунды в мае – июне мы не ждем. Самым тяжелым периодом будет осенний, когда начнутся дожди», - заявил специалист.
Это приведет к подтоплению, а при ухудшении паводковой ситуации и к затопления населенных пунктов, расположенных на берегах Буреи. Под угрозой затопления окажутся железнодорожный обход Чегдомына, автомобильный мост и прилегающие дороги, линии электропередач. Речь идет о миллиардных убытках и угрозах для жизнедеятельности десятков тысяч людей. Экономика Хабаровского края в целом может получить такой удар, от которого самостоятельно не оправится.
Первыми пострадают жители посёлков Чекунда и Эльга. Специалисты считают, что затопление Чекунды может начаться при отметке 254 метра по Балтийской системе. При отметке в 267 метров под водой окажется больше половины Чекунды. При отметке в 276 метров под воду уйдет вся освоенная людьми часть Верхнебуреинского района. После рабочей поездки в село 16 марта Сергей Фургал принял решение о переселении жителей поселка Чекунда.
«Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение — это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение — переселять. Примерный бюджет — 332 млн рублей», — заявил губернатор. Планируется, что жителей Чекунды переселят в поселок Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. Местным властям дано задание подготовить свободный жилой фонд к приему переселенцев.
«Чтобы исправить «горячую» ситуацию – оборудовать на время возможного затопления Чекунды пункт временного содержания, подготовить 44 квартиры маневренного фонда, перенести сельское кладбище – потребуется около 62 млн рублей», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Деньги, вроде как, выделены и работы, по его словам, ведутся. Однако хотелось бы подчеркнуть, что речь уже идет не о переселении чекундинцев в новое жилье, как заверял на встрече с ними губернатор, а лишь о маневренном фонде – обычной общаге, в которой нужно будет пересидеть пик паводка, причем только людям.
Нет ответа и на вопрос о домашних животных. Брать ли чекундинцам с собой крупный рогатый скот и как его транспортировать. Уже сейчас порядка сорока чекундинцев из 114 проживающих в поселке заявляют о том, что переселяться в маневренный фонд.
Положению жителей Чекунды не позавидуешь. Губернатор щедро обещает помощь, но деньги на неё выделить он не может, мешает закон. Пока «бурейскому оползню» присвоено категория всего лишь «ЧС регионального масштаба», не сулящая никаких преференций. Поэтому у краевых чиновников остаётся только один выход, ждать потопа и стараться минимизировать его последствия. Гидрологи ведут постоянный мониторинг поведения реки, а сотрудники МЧС забрасывают на место специалистов и оборудование.
Губернатор Фургал не проявляет инициативы, пустив ситуацию на самотёк. Депутаты краевой думы пытаются как-то выровнять ситуацию, в частности комитет по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК под председательством Сергея Сокуренко привлекал специалистов на заседание, чтобы обсудить положение людей, живущих в Верхнебуреинском районе.
Ранее подобное ЧС уже происходило в Хабаровском крае, в 2013 году масштабное наводнение затопило значительные территории края и нанесло колоссальный ущерб. Бурейский оползень может не менее строго проэкзаменовать и губернаторский профессионализм Фургала.