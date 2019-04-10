Север Хабаровского края может оказаться под водой

«Чтобы исправить «горячую» ситуацию – оборудовать на время возможного затопления Чекунды пункт временного содержания, подготовить 44 квартиры маневренного фонда, перенести сельское кладбище – потребуется около 62 млн рублей», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Деньги, вроде как, выделены и работы, по его словам, ведутся. Однако хотелось бы подчеркнуть, что речь уже идет не о переселении чекундинцев в новое жилье, как заверял на встрече с ними губернатор, а лишь о маневренном фонде – обычной общаге, в которой нужно будет пересидеть пик паводка, причем только людям.