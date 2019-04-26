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Posted 26 апреля 2019, 07:31

Published 26 апреля 2019, 07:31

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

В Тернейской районной больнице появилось новое оборудование

26 апреля 2019, 07:31
Сюжет
Медицина
Новые маммограф, флюорограф и рентген-аппарат установили в центральной районной больнице Тернейского района. Оборудование позволит жителям муниципалитета получать более качественную медицинскую помощь, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, деньги на приобретение современных аппаратов учреждение получило в рамках единой федеральной субсидии, выделенной Минвостокразвития России Приморскому краю. По словам главного врача медучреждения Сергея Борщенко, новое оборудование уже работает в полную силу.

«В конце прошлого года глава региона Олег Кожемяко вручил нам сертификат на приобретение данных аппаратов. Мы оперативно провели все необходимые процедуры, и вот они уже задействованы в работе», – отметил руководитель клиники.

Аппараты установлены в главной больнице района в поселке Пластун благодаря реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. В департаменте здравоохранения отметили, что новое оборудование позволяет обеспечить раннюю диагностику злокачественных новообразований и туберкулёза в соответствие с порядком диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что по программе Минвостокразвития на приобретение современного оборудования для больниц и поликлиник было направлено 500 миллионов рублей. Он отметил, что в течение года на эти средства будет приобретено три комплекта рентгенологического оборудования, 14 маммографов, 13 аппаратов УЗИ, семь флюорографов, пять цифровых подвижных маммографических и один цифровой подвижный флюорографический кабинеты.

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#Новости#Общество#Здравоохранение#Медицина#АПК
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