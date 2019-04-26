В Тернейской районной больнице появилось новое оборудование

Глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что по программе Минвостокразвития на приобретение современного оборудования для больниц и поликлиник было направлено 500 миллионов рублей. Он отметил, что в течение года на эти средства будет приобретено три комплекта рентгенологического оборудования, 14 маммографов, 13 аппаратов УЗИ, семь флюорографов, пять цифровых подвижных маммографических и один цифровой подвижный флюорографический кабинеты.