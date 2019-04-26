В Тернейской районной больнице появилось новое оборудование

Posted 26 апреля 2019, 07:31
Published 26 апреля 2019, 07:31
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, деньги на приобретение современных аппаратов учреждение получило в рамках единой федеральной субсидии, выделенной Минвостокразвития России Приморскому краю. По словам главного врача медучреждения Сергея Борщенко, новое оборудование уже работает в полную силу.
«В конце прошлого года глава региона Олег Кожемяко вручил нам сертификат на приобретение данных аппаратов. Мы оперативно провели все необходимые процедуры, и вот они уже задействованы в работе», – отметил руководитель клиники.
Аппараты установлены в главной больнице района в поселке Пластун благодаря реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. В департаменте здравоохранения отметили, что новое оборудование позволяет обеспечить раннюю диагностику злокачественных новообразований и туберкулёза в соответствие с порядком диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко отметил, что по программе Минвостокразвития на приобретение современного оборудования для больниц и поликлиник было направлено 500 миллионов рублей. Он отметил, что в течение года на эти средства будет приобретено три комплекта рентгенологического оборудования, 14 маммографов, 13 аппаратов УЗИ, семь флюорографов, пять цифровых подвижных маммографических и один цифровой подвижный флюорографический кабинеты.