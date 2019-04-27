Юные футболисты из Уссурийска отправятся на всероссийский этап соревнований

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Во Владивостоке наградили победителей и призёров регионального этапа ХV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 15 команд сражались за право поехать на финал турнира, который состоится в Сочи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, соревнования проводились при поддержке администрации региона, Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Как отметил директор департамента физической культуры и спорта края Жан Кузнецов, этот турнир в Приморье уже стал традиционным. «Для нас задача государственной важности – предоставлять ребятам из детских домов возможность проявить себя на различных соревнованиях. Главная цель – это привлечение детей к занятиям спортом, здоровому и активному образу жизни», – подчеркнул он. Три дня продолжались жаркие футбольные баталии. Юные футболисты двух возрастных групп претендовали на путевки на всероссийский финальный этап, который состоится 27-31 мая в Сочи. В упорной борьбе определились сильнейшие. В возрастной группе до 14 лет первое место заняла команда «Забайкалье» из Читы, второй стала команда «Факел» из Спасска-Дальнего, третье место заняла иркутская «Звезда». В старшей возрастной группе до 16 лет победителем стала команда «Содействие» Центра содействия семейному устройству города Уссурийска, серебряные медали выиграл коллектив «Звездный» из Бурятии, бронзовые достались футболистам «Зеленого острова» из Магадана. Материалы по теме Юные футболисты Приморья сразятся в полуфинале всероссийских соревнований