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Posted 27 апреля 2019, 06:49

Published 27 апреля 2019, 06:49

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Юные футболисты из Уссурийска отправятся на всероссийский этап соревнований

27 апреля 2019, 06:49
Сюжет
Футбол
Во Владивостоке наградили победителей и призёров регионального этапа ХV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 15 команд сражались за право поехать на финал турнира, который состоится в Сочи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, соревнования проводились при поддержке администрации региона, Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта края Жан Кузнецов, этот турнир в Приморье уже стал традиционным.

«Для нас задача государственной важности – предоставлять ребятам из детских домов возможность проявить себя на различных соревнованиях. Главная цель – это привлечение детей к занятиям спортом, здоровому и активному образу жизни», – подчеркнул он.

Три дня продолжались жаркие футбольные баталии. Юные футболисты двух возрастных групп претендовали на путевки на всероссийский финальный этап, который состоится 27-31 мая в Сочи.

В упорной борьбе определились сильнейшие. В возрастной группе до 14 лет первое место заняла команда «Забайкалье» из Читы, второй стала команда «Факел» из Спасска-Дальнего, третье место заняла иркутская «Звезда».

В старшей возрастной группе до 16 лет победителем стала команда «Содействие» Центра содействия семейному устройству города Уссурийска, серебряные медали выиграл коллектив «Звездный» из Бурятии, бронзовые достались футболистам «Зеленого острова» из Магадана.

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