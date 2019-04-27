Юные футболисты из Уссурийска отправятся на всероссийский этап соревнований

Posted 27 апреля 2019, 06:49
Published 27 апреля 2019, 06:49
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, соревнования проводились при поддержке администрации региона, Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.
Как отметил директор департамента физической культуры и спорта края Жан Кузнецов, этот турнир в Приморье уже стал традиционным.
«Для нас задача государственной важности – предоставлять ребятам из детских домов возможность проявить себя на различных соревнованиях. Главная цель – это привлечение детей к занятиям спортом, здоровому и активному образу жизни», – подчеркнул он.
Три дня продолжались жаркие футбольные баталии. Юные футболисты двух возрастных групп претендовали на путевки на всероссийский финальный этап, который состоится 27-31 мая в Сочи.
В упорной борьбе определились сильнейшие. В возрастной группе до 14 лет первое место заняла команда «Забайкалье» из Читы, второй стала команда «Факел» из Спасска-Дальнего, третье место заняла иркутская «Звезда».
В старшей возрастной группе до 16 лет победителем стала команда «Содействие» Центра содействия семейному устройству города Уссурийска, серебряные медали выиграл коллектив «Звездный» из Бурятии, бронзовые достались футболистам «Зеленого острова» из Магадана.