Серьёзная авария во Владивостоке — подробности

Posted 29 апреля 2019, 07:20
Published 29 апреля 2019, 07:20
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации департамента здравоохранения, в результате серьёзной аварии пострадали пять человек. Никто из них не был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Пока пострадавшие находятся в медицинском учреждении. Есть вероятность, что некоторые из них уже ближе к вечеру в понедельник, 29 апреля, будут отпущены домой.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, по информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в результате ДТП, участие в котором приняли автомобили Mazda RX и Toyota Spasio, на месте погиб водитель автомобиля марки Toyota. По официальной информации, автомобиль Mazda RX, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с другим транспортным средством. На место происшествия выехали не только представители ГИБДД и скорой медицинской помощи, но и спасатели, которые разрезали автомобильные конструкции, чтобы вытащить пострадавших из салона автомобиля.