Серьёзная авария во Владивостоке — подробности

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, по информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в результате ДТП, участие в котором приняли автомобили Mazda RX и Toyota Spasio, на месте погиб водитель автомобиля марки Toyota. По официальной информации, автомобиль Mazda RX, двигаясь со стороны улицы Шилкинская в направлении кольца Фуникулера, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с другим транспортным средством. На место происшествия выехали не только представители ГИБДД и скорой медицинской помощи, но и спасатели, которые разрезали автомобильные конструкции, чтобы вытащить пострадавших из салона автомобиля.