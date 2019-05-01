Житель КНР «потерял» более 40 миллионов рублей в Приморье

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморского края, преступление было совершено ещё в 2016 году. Жители Приморья представились гражданину КНР предпринимателями. Потерпевший, в свою очередь, желал приобрести крупную партию морепродуктов. Однако приморцы озвучили свои условия: они могли привезти товар только в случае, если они получат предоплату. В итоге, потерпевший через представителя передал лжепредпринимателям более 40 миллионов рублей.