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Posted 1 мая 2019, 07:21

Published 1 мая 2019, 07:21

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Житель КНР «потерял» более 40 миллионов рублей в Приморье

Житель КНР «потерял» более 40 миллионов рублей в Приморье

1 мая 2019, 07:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Во Владивостоке вынесено обвинительное заключение в отношении жителей столицы Дальнего Востока, которые обманули жителя КНР. Лжепредпринимателям удалось получить более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморского края, преступление было совершено ещё в 2016 году. Жители Приморья представились гражданину КНР предпринимателями. Потерпевший, в свою очередь, желал приобрести крупную партию морепродуктов. Однако приморцы озвучили свои условия: они могли привезти товар только в случае, если они получат предоплату. В итоге, потерпевший через представителя передал лжепредпринимателям более 40 миллионов рублей.

В дальнейшем приморцы инсценировали кражу денежных средств, сообщив потенциальному покупателю о невозможности исполнить свои обязательства по поставке продукции. Деньги, полученные от жителя КНР, они потратили по своему усмотрению.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в краевом центре был вынесен обвинительный приговор жителю региона, который якобы изготавливал мраморные надгробия. Он получал денежные средства от заказчиков, однако исполнять предложенные услуги он и не планировал.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Деньги
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