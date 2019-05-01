Житель КНР «потерял» более 40 миллионов рублей в Приморье

Posted 1 мая 2019, 07:21
Published 1 мая 2019, 07:21
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморского края, преступление было совершено ещё в 2016 году. Жители Приморья представились гражданину КНР предпринимателями. Потерпевший, в свою очередь, желал приобрести крупную партию морепродуктов. Однако приморцы озвучили свои условия: они могли привезти товар только в случае, если они получат предоплату. В итоге, потерпевший через представителя передал лжепредпринимателям более 40 миллионов рублей.
В дальнейшем приморцы инсценировали кражу денежных средств, сообщив потенциальному покупателю о невозможности исполнить свои обязательства по поставке продукции. Деньги, полученные от жителя КНР, они потратили по своему усмотрению.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в краевом центре был вынесен обвинительный приговор жителю региона, который якобы изготавливал мраморные надгробия. Он получал денежные средства от заказчиков, однако исполнять предложенные услуги он и не планировал.