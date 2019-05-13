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Posted 13 мая 2019, 01:10

Published 13 мая 2019, 01:10

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Мусоровоз не доехал до полигона отходов в Приморье

Мусоровоз не доехал до полигона отходов в Приморье

13 мая 2019, 01:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
В районе бухты Щитовая во Владивостоке мусоровоз улетел в кювет. По каким причинам водитель не справился с управлением грузового автомобиля неизвестно. Теперь в этом предстоит разобраться компетентным органам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очевидцы в очередной раз рассказали о произошедшем в социальных сетях. Так, в instagram-паблике dps_vl пользователи пояснили, что во Владивостоке в районе бухты Щитовая водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство «улетело» в кювет. По словам очевидцев, якобы в результате аварии никто не пострадал, однако есть вероятность, что после ДТП некоторые материальные объекты вошли в число «пострадавших».

«Деревья и кусты пострадали от этой аварии. А говорите, что совсем никто не пострадал. И как теперь этот мусоровоз будут доставать. Вот гонщики», — высказали свои мнения юзеры.

По каким причинам водитель не справился с управлением грузового автомобиля неизвестно. В этом предстоит разобраться компетентным органам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в последний выходной праздничный день сразу несколько аварий произошло в Приморье. Так, в пригороде Артёма на крышу перевернулся автомобиль. Из-за этого в сторону международного аэропорта Владивосток образовалась пробка. Позже авария с участием пожарной машины случилась в районе улицы Героев-тихоокеанцев во Владивостоке. По версии пользователей соцсетей, транспортное средство не пропустило пожарный автомобиль, в результате чего и произошло столкновение.

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#Новости#Общество#Владивосток#ДТП
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