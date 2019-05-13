Мусоровоз не доехал до полигона отходов в Приморье

Очевидцы в очередной раз рассказали о произошедшем в социальных сетях. Так, в instagram-паблике dps_vl пользователи пояснили, что во Владивостоке в районе бухты Щитовая водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство «улетело» в кювет. По словам очевидцев, якобы в результате аварии никто не пострадал, однако есть вероятность, что после ДТП некоторые материальные объекты вошли в число «пострадавших».