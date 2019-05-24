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Posted 24 мая 2019, 02:29

Published 24 мая 2019, 02:29

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

На Камчатке увеличилось количество абортов

На Камчатке увеличилось количество абортов

24 мая 2019, 02:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Почти 1,2 тысяч новорожденных не появились на свет в Камчатском крае в 2018 году. В регионе растет процент женщин, которые осознанно идут на прерывание беременности, чтобы не «плодить нищету», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Все аборты, сделанные в прошлом году, были исполнены по желанию женщин. Количество не родившихся малышей в 2018 году на 84 больше, чем в 2017.

Отметим, что в Камчатском крае в прошлом году на свет появилось более 3,4 новорожденных, что на 258 детей меньше показателей 2017 года.

Между тем власти края считают, что будущие мамы совершают данную медицинскую операцию совершенно необдуманно, так как не знают о мерах соцподдержи семей с маленькими детьми.

В свою очередь женщины связывают свое нежелание рожать с тем, что у них нет уверенности в будущем, а также с дорогой стоимостью жизни на полуострове.

Отметим, что в Приморском крае процент женщин, прервавших беременность снизился за последние три года. Так, в 2018 году медикаментозное прерывание беременности сделали 4 330 женщин. Это на 498 человек меньше, чем в 2017 году.

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#Новости#Общество#Камчатский край#Дети#Семья#Аборт
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