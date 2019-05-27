Евгений Пименов: нам всегда хочется сделать больше для жителей Владивостока

Posted 27 мая 2019, 01:29
Published 27 мая 2019, 01:29
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
О том, какие запросы присутствуют у общественности Владивостока не только в социальной, но и в строительной сфере в интервью РИА «Восток-Медиа» рассказал депутат Думы Владивостока от одномандатного избирательного округа № 10 Евгений Пименов.
— Евгений Николаевич, по вашему мнению, какая главная задача стоит перед депутатами Думы Владивостока? Какую цель они ставят перед собой?
— Я считаю, что депутат — это общественный деятель, которому, в первую очередь, своё доверие «отдали» жители той или иной территории. И главная наша цель — наладить «мост», диалог между представителями власти и гражданами. Мы должны добиться хорошей коммуникации между этими двумя составляющими, чтобы после общения двух сторон были приняты конструктивные решения. Конечно, нам всегда хочется сделать больше, или так, чтобы все вопросы были решены окончательно, а не поднимались из года в год. К примеру, чаще всего жители Владивостока обращаются с локальными проблемами: реконструкция подпорной стены, лестниц на территории. Хочется, чтобы это всё изначально было в надлежащем виде. Именно поэтому и нужна коммуникация между представителями городской власти и населением. Но главная задача депутата состоит не только в улучшении этой коммуникации, а и в том, чтобы поспособствовать конструктивному решению. Невозможно просто озвучить свои пожелания. Необходимо ещё и проработать пути решения проблемы. Со своей стороны, мы предлагаем властям конкретные пути решения: прорабатываем вопрос, анализируем и вместе с жителями приходим уже с готовым предложением. Нам важно подтянуть вопросы жизненного характера, которые больше всего волнуют горожан, для того, чтобы они жили в безопасных и комфортных условиях.
— Вы являетесь представителем комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока. Какие главные задачи стоят перед комитетом и какие вопросы удалось решить депутатам в 2018 году?
— Перед комитетом стоят важные для приморской столицы задачи. Практически на каждом заседании комитета мы рассматриваем вопросы, связанные с проектами внесения изменений в муниципальные правовые акты. Как правило, таких три-четыре вопроса на заседании комитета рассматривается. Другими словами, необходимо, чтобы муниципальные правовые акты были приведены в соответствие с краевым и федеральным законодательством.
Конечно, в прошлом году состоялось главное событие — столица Дальнего Востока обрела нового мэра. И этот вопрос тщательно прорабатывался со стороны депутатов Думы Владивостока. Как известно, комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города увеличить срок принятия решения по вопросу об избрании главы города с 55 до 100 календарных дней. И это решение было поддержано. А в дальнейшем перед депутатами была задача выбрать главу города, что также является крайне важным и ответственным решением.
Помимо этого в комитете идёт активная работа по утверждению ТОСов. Это направление сейчас развивается во Владивостоке. То, что требует поддержки со стороны депутатов Думы Владивостока.
— К вопросу о создании ТОСов: почему это направление необходимо развивать в краевом центре?
— Создание территориального общественного самоуправления — всероссийская тенденция. А Владивосток от этой тенденции немного отстал. Сейчас в краевом центре всего несколько ТОСов, но думаю, что в дальнейшем их станет больше. В первую очередь, жители той или иной территории сами принимают решение о том, что они хотят «объединиться». В дальнейшем утверждение их решения уже принимается на заседании рабочей группы по ТОСам, на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности и на заседании Думы Владивостока.
Зачем нужны ТОСы? Ранее я уже говорил о том, что между представителями власти и гражданами должен быть выстроен диалог. Однако в данном вопросе в эту «цепочку» можно включить и представителей бизнеса. К примеру, в районе собираются что-то построить, но потом оказывается, что жители той территории, где представители бизнеса пытаются начать застройку, не согласны с этим решением. На сегодняшний день позиция представителей администрации Владивостока заключается в том, что любое градостроительное изменение на округе, в районе города не должно проходить мимо самих жителей данной территории. Однако помимо этого существуют нормы законодательства, градостроительного кодекса. И иногда получается, что в том месте, где хотят что-то построить, это можно сделать, но граждане против. Поэтому в данном вопросе нужно находить компромиссы. А ТОСы помогают тем, что представители мэрии и бизнеса понимают, с кем они разговаривают, от кого выслушивают мнение и предложения всех жителей района. Зачастую бывают так, что против застройки идут люди, которые и вовсе не проживают на данной территории, а преследуют свои интересы. В случае с ТОСами всё обстоит иначе: у каждого ТОса есть председатель, актив, председатели в многоквартирных домах. В этом случае и представителям бизнеса, и властям, и самим депутатам Думы Владивостока понятно, какие именно претензии возникают у жителей данной территории, какие предложения у них есть. В результате, эти три «ветви» смогут выстроить конструктивный диалог и принять компромиссное решение.
Я считаю, что люди будут жить там, где созданы комфортные условия для проживания и трудовой деятельности. И все действия должны быть направлены на то, чтобы Владивосток развивался. А без строительства новых дорог, объектов, жилых домов, развязок это сделать невозможно. Именно поэтому ранее я упомянул, что всегда нужно приходить к компромиссному решению. И именно это в дальнейшем будет способствовать благополучному развитию столицы Дальнего Востока.
— Вы являетесь депутатам от одномандатного избирательного округа № 10. С какими вопросами к вам чаще всего обращаются жители территорий?
— Так получилось, что в состав моего округа вошли и населённые пункты острова Русский. И я, честно говоря, мысленно делю свой округ на две части, потому что в самом Владивостоке у жителей больше всего возникают вопросы, решение которых занимает определенную часть времени. А жители острова Русский обращают внимание на более глобальные вещи, на решение которых может уйти не один год.
Если брать вопросы, которые больше всего интересуют жителей краевого центра, то они, в первую очередь, связаны со строительством и реконструкцией детских садов, установкой виадуков, проблемами в сфере ЖКХ, реконструкцией подпорных стен и лестниц. И на эти вопросы уходит относительно не так много времени. А вот вопросы острова Русский более масштабные. Во-первых, жителей волнует состояние дорог в населённых пунктах, проблемы транспортной доступности. При этом иногда возникают вопросы энергообеспечения. Электрические сети изношены, поэтому зачастую случаются аварии и жители района остаются без света. Кроме того, обращаются жители острова Русский по вопросам оказания оперативной медицинской помощи, так как единственный автомобиль скорой медицинской помощи иногда задействован в континентальной части, а на Русском приходится его долго ждать. Помимо этого, у жителей острова нет никаких культурных и образовательных центров.
Очевидно, что на решение этих вопросов может уйти не один год. Со стороны депутатов Думы Владивостока эти проблемы также озвучиваются представителям администрации города. Уже известно, что частично на острове Русский будут отремонтированы дороги. И это уже не может не радовать.
— Вы до сих пор продолжаете проводить субботники совместно с жителями острова Русский по благоустройству территорий, восстановлению памятников. Почему Вы занимаетесь этим проектом? Кого планируется привлечь для этих работ? Почему депутаты Думы Владивостока этому вопросу уделяют особое внимание?
— Этому и необходимо уделять особое внимание. Я являюсь председателем проекта «Историческая память» партии Единая Россия в Приморском крае. В рамках проекта я с большим желанием занимаюсь сохранением исторически важных и значимых для всех нас объектов. Это наша история, история развития государства. Нужно понимать, что Россия имеет свою историю побед, надо помнить и ценить то, что жители нашего города и края отдали свои жизни за то, чтобы мы сейчас могли жить и развиваться. Это и вопрос патриотического воспитания наших детей. То, что они должны понимать и ценить. Изначально история благоустройства памятников началась с очень интересного факта. Мне в руки попали документы, где рассказано о монументах, памятных табличках. Удивлению не было предела, когда я узнал о том, что около 25 памятников расположены на острове Русский. После этого мы провели аналитическое исследование, узнали, где именно и какая табличка расположена. Некоторые памятники оказались на территориях ныне существующих военных частей, а некоторые — на территориях бывших. Часть памятников разрушена или уже не существует. А та часть памятников, которая осталась, находится в плачевном состоянии. Но мы своими силами можем привести их в тот вид, в котором они и должны находиться. Именно поэтому на территориях памятников на острове Русский были организованы работы по благоустройству. И к этой работе мы привлекли жителей и школьников.
— Вы имеете непосредственное отношение к строительству жилых комплексов во Владивостоке, занимаетесь этим профессионально. Поделитесь новыми тенденциями в строительстве жилья?
— Всероссийский тренд заключается в том, что необходимо построить определённое количество квадратных метров любых уровней: комфорт-класса, бизнес-класса, элит-класса. А вот уже рынок жилья «отрегулирует» потребности в соответствии с «запросами» самих жителей города. Здесь главное сделать так, чтобы квадратные метры были комфортны не только для жилья, но и с точки зрения инфраструктуры района: наличие парковочных мест, камер видеонаблюдения, расположенных неподалёку рекреационных зон. А сейчас мы сталкиваемся с непонятными ситуациями, которые касаются не только строительной сферы Владивостока, но и других городов России. К примеру, взять микрорайон «Снеговая падь». Хорошая инфраструктура, спокойный район. Однако он весь запаркован транспортными средствами. Причём автомобили стоят на газонах, в местах, предназначенные для отдыха жителей. А всё происходит потому, что парковать автомобиль больше негде. Именно поэтому я считаю, что под строительство нужно выделять территории, где можно будет построить вместительную парковку, организовать рекреационную зону. Чтобы жизнь людей в городе стала гораздо комфортней. Этот вопрос в дальнейшем, я считаю, будет непременно решён, но на это нужно время.