Евгений Пименов: нам всегда хочется сделать больше для жителей Владивостока

Зачем нужны ТОСы? Ранее я уже говорил о том, что между представителями власти и гражданами должен быть выстроен диалог. Однако в данном вопросе в эту «цепочку» можно включить и представителей бизнеса. К примеру, в районе собираются что-то построить, но потом оказывается, что жители той территории, где представители бизнеса пытаются начать застройку, не согласны с этим решением. На сегодняшний день позиция представителей администрации Владивостока заключается в том, что любое градостроительное изменение на округе, в районе города не должно проходить мимо самих жителей данной территории. Однако помимо этого существуют нормы законодательства, градостроительного кодекса. И иногда получается, что в том месте, где хотят что-то построить, это можно сделать, но граждане против. Поэтому в данном вопросе нужно находить компромиссы. А ТОСы помогают тем, что представители мэрии и бизнеса понимают, с кем они разговаривают, от кого выслушивают мнение и предложения всех жителей района. Зачастую бывают так, что против застройки идут люди, которые и вовсе не проживают на данной территории, а преследуют свои интересы. В случае с ТОСами всё обстоит иначе: у каждого ТОса есть председатель, актив, председатели в многоквартирных домах. В этом случае и представителям бизнеса, и властям, и самим депутатам Думы Владивостока понятно, какие именно претензии возникают у жителей данной территории, какие предложения у них есть. В результате, эти три «ветви» смогут выстроить конструктивный диалог и принять компромиссное решение.