Пятилетка антисанкций: продуктовый рынок России после эмбарго

Согласно данным сельскохозяйственной переписи, которая прошла в конце прошлого года, выходит, что различные показатели сельского хозяйства были преувеличены примерно на 10 %. В 2018 году производственные показатели ушли в минус на 3,2 %, в то время как официальные цифры вовсю демонстрировали рост. Эксперты отмечают, что статистика в сельском хозяйстве — довольно условная. Кроме того, в расчёт не берётся рынок так называемой некондиционной продукции, ряд махинаций с двойным учётом, когда сначала считается продукт, а после произведённый из него товар.