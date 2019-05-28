Пятилетка антисанкций: продуктовый рынок России после эмбарго

Posted 28 мая 2019, 08:51
Published 28 мая 2019, 08:51
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Безусловно, импортозамещение в отчётах чиновников показывает динамичный рост показателей. Россия в официальных источниках то становится лидером по экспорту зерна, то входит в в число крупнейших экспортёров рыбы и подсолнечного масла. Но так ли это на самом деле?
«За это непродолжительное время мы во многом научились обеспечивать себя той продукцией, по которой раньше полностью зависели от импорта», — сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Согласно данным сельскохозяйственной переписи, которая прошла в конце прошлого года, выходит, что различные показатели сельского хозяйства были преувеличены примерно на 10 %. В 2018 году производственные показатели ушли в минус на 3,2 %, в то время как официальные цифры вовсю демонстрировали рост. Эксперты отмечают, что статистика в сельском хозяйстве — довольно условная. Кроме того, в расчёт не берётся рынок так называемой некондиционной продукции, ряд махинаций с двойным учётом, когда сначала считается продукт, а после произведённый из него товар.
Журналисты «Новых Известий» отмечают, что импортная продукция имела большую нишу на отечественном рынке. После ввода ограничительных мер рынок освободился от иностранной еды, уступив место российским аналогам.
Согласно открытым данным, успехов добились производители свинины и птицы, однако остальные участники рынка не могут похвастать столь громкими достижениями. Например, пятая часть говядины на российских прилавках всё еще зарубежная. Успехов в замещении рыбы и молочной продукции производители не добились, а в замещении овощей, фруктов и ягод вообще уступили. Значительно вырос объём продуктового трафика, приходящего в Россию из стран соседей, а рост поставок импортных продуктов не замедляется.
В первом квартале 2019 года в Россию из-за границы ввезли яиц и молочной продукции, а также пищевых продуктов животного происхождения на 27,98 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, свои цифры приводит и Росстат. Ведомство ежегодно мониторит производство 28 позиций и семь из них за последние пять лет показали спад объёмов производства. Если смотреть на символ импортозамещения — сыр, то в 2016 году производство этого продукта достигло 605 тысяч тонн, а в прошлом году спустилось на уровень 2013 года — 473 тысяч тонн. Данный факт усугубляется тем, что из-за санкций было освобождено около 30 % рынка.
Получается, что практически треть продуктов, за которыми наблюдает Росстат, показывает спад производства. Академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга считает, что в плодоводстве импортозамещения не произошло. Он сообщил, что отрасль необходимо стимулировать экономически, но пока этого не происходит, объёмы производства будут сокращаться.
Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Москвы по инвестсреде для бизнеса Анна Вовк считает, что результаты в области производства сыров так и не были достигнуты. Она сообщила, что производство отечественных качественных сыров дорого обходится и поэтому рынок отечественных продуктов практически не имеет качественного молока или сыра. Кроме того, Анна Вовк подчеркнула, что отечественным предприятиям на данный момент приходится испытывать дефицит качественного сырья. Как итог, многие из них используют заменители — пальмовое масло и подобные составляющие. Роспотребнадзор сообщал, что в прошлом году на рынке молочной продукции более 20 % продукции оказалось фальсифицировано.
В прошлом году, по данным Росстата, в России было произведено 30,6 миллиона тонн молока, но из них 11,9 миллиона тонн — в личных хозяйствах населения. И эта треть молока непригодна для промышленного производства. И только домашнее производство позволяет говорить о самообеспеченности молоком на 80 %.
Эксперты считают, что промышленность России сегодня ориентирована на производство продуктов для бедных. Кроме того, специалисты отмечают, что надпись «Сделано в России» на этикетке вовсе не означает, что продукт отечественный. Это касается даже сельскохозяйственных культур, выращенных в России. Более 70 % картофеля, 90 % сахарной свёклы зависят от импортных семян. Кроме того, они отметили, что для того, чтобы не утратить даже те небольшие успехи, которых удалось достичь, необходимо вводить и поддерживать специальные программы для производителей.