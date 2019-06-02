Тоннель имени товарища Сталина открыли после реставрации во Владивостоке

Информацию корреспонденту агентства сообщили в компании «Экспресс Приморья». Тоннель Сталина, который расположен в районе 3-й Рабочей во Владивостоке закрыли на реставрацию в 2016 году. После открытия, а именно с 1 июня 2019 года, электрички теперь смогут охватывать Первомайский район.