Тоннель имени товарища Сталина открыли после реставрации во Владивостоке

Posted 2 июня 2019, 01:57
Published 2 июня 2019, 01:57
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Информацию корреспонденту агентства сообщили в компании «Экспресс Приморья». Тоннель Сталина, который расположен в районе 3-й Рабочей во Владивостоке закрыли на реставрацию в 2016 году. После открытия, а именно с 1 июня 2019 года, электрички теперь смогут охватывать Первомайский район.
«В связи с открытием тоннеля имени товарища Сталина с 01 июня 2019 года на территории Приморского края возобновляется курсирование пригородных поездов от (до) станций: «Мыс Чуркин», «Мальцевская», «Луговая», - сообщили в компании.
Специалисты добавили, что в связи с этим расписание электроепоездов и их маршруты немного изменятся.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что поезд, следующий из Новосибирска во Владивосток сошёл с рельсов. Происшествие случилось в 05:38 по московскому времени в районе станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Причины происшествия устанавливаются, на месте работает оперативный штаб РЖД.