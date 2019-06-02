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Posted 2 июня 2019, 01:57

Published 2 июня 2019, 01:57

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Тоннель имени товарища Сталина открыли после реставрации во Владивостоке

Тоннель имени товарища Сталина открыли после реставрации во Владивостоке

2 июня 2019, 01:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Железная дорога
Во Владивостоке открыли железнодорожный тоннель имени товарища Сталина после трёхлетней реставрации. Благодаря этому курсирование пригородных поездов по станциям «Мыс Чуркин», «Мальцевская», «Луговая» возобновляется, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информацию корреспонденту агентства сообщили в компании «Экспресс Приморья». Тоннель Сталина, который расположен в районе 3-й Рабочей во Владивостоке закрыли на реставрацию в 2016 году. После открытия, а именно с 1 июня 2019 года, электрички теперь смогут охватывать Первомайский район.

«В связи с открытием тоннеля имени товарища Сталина с 01 июня 2019 года на территории Приморского края возобновляется курсирование пригородных поездов от (до) станций: «Мыс Чуркин», «Мальцевская», «Луговая», - сообщили в компании.

Специалисты добавили, что в связи с этим расписание электроепоездов и их маршруты немного изменятся.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что поезд, следующий из Новосибирска во Владивосток сошёл с рельсов. Происшествие случилось в 05:38 по московскому времени в районе станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Причины происшествия устанавливаются, на месте работает оперативный штаб РЖД.

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#Новости#Общество#РЖД#Железная дорога
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