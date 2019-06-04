Прокуратура и следствие начали проверку по факту смерти мальчика в Амурской области

На второй день во время утренних режимных процедур на зарядке умер мальчик 2005 года рождения. Присутствующие на мероприятии врачи провели реанимационные действия и попытались оказать первую помощь, однако это не увенчалось успехом. Ребёнок умер. Погибший школьник занимался лёгкой атлетикой и при заезде в лагерь не сообщил вожатым и медикам о имеющихся заболеваниях.