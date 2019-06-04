Прокуратура и следствие начали проверку по факту смерти мальчика в Амурской области

Posted 4 июня 2019, 02:21
Published 4 июня 2019, 02:21
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В инциденте, который произошел второго июня в лагере, специалисты усмотрели уголовное преступление — причинение смерти по неосторожности. Во время организованной проверки следственные органы планируют выяснить все обстоятельства гибели мальчика во время утренней зарядки.
Также начала свою работу областная прокуратура, которая проверит медицинские документы ребёнка при заезде в лагерь.
Напомним, в первый день лета в ДОЛ «Колосок» стартовала смена для спортивных ребят.
На второй день во время утренних режимных процедур на зарядке умер мальчик 2005 года рождения. Присутствующие на мероприятии врачи провели реанимационные действия и попытались оказать первую помощь, однако это не увенчалось успехом. Ребёнок умер. Погибший школьник занимался лёгкой атлетикой и при заезде в лагерь не сообщил вожатым и медикам о имеющихся заболеваниях.