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Posted 19 июня 2019, 06:26

Published 19 июня 2019, 06:26

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Подростки едва не уничтожили кладбище в Приморье

Подростки едва не уничтожили кладбище в Приморье

19 июня 2019, 06:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Кладбище
В социальных сетях появилась информация о том, что трое подростков якобы разгромили кладбище в селе Спасское в Спасском муниципальном районе Приморья. По версии очевидцев, нарушителей застали прямо на месте происшествия. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике vl125.ru пользователи рассказали о случае, произошедший в Спасском районе края. В селе Спасское подростки якобы разгромили надгробия на кладбище. По предварительным данным, им якобы удалось «уничтожить» более 100 надгробий. При этом, по версии подписчиков, подростки выбрали «слепую зону». На данной территории нет видеонаблюдения, а деревья закрывают обзор.

Очевидцы в соцсетях также отметили, что подростков нашли прямо на месте происшествия. Теперь во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться компетентным органам. Официальной информации от УМВД России по Приморскому краю не поступало.

В администрации Спасского муниципального района края оперативно не смогли прокомментировать произошедшее.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в посёлке Пограничный 18-летний юноша осквернил памятник Ленину. Мужчина нанёс на него нецензурные слова. В отделе полиции он пояснил, что в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#Новости#Общество#Владивосток#Кладбище#Спасск-Дальний
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