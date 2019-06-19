Подростки едва не уничтожили кладбище в Приморье

В социальной сети Instagram в паблике vl125.ru пользователи рассказали о случае, произошедший в Спасском районе края. В селе Спасское подростки якобы разгромили надгробия на кладбище. По предварительным данным, им якобы удалось «уничтожить» более 100 надгробий. При этом, по версии подписчиков, подростки выбрали «слепую зону». На данной территории нет видеонаблюдения, а деревья закрывают обзор.