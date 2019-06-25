Не тем занимаетесь: приморцы высказались о новом запрете на продажу алкоголя

Posted 25 июня 2019, 04:56
Published 25 июня 2019, 04:56
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В пресс-службе администрации региона корреспонденту агентства рассказали о том, что на сегодняшний день показатель розничных продаж алкогольной продукции в Приморье на душу населения составляет 8,2 литра, однако за пять лет он должен снизиться до 7,7 литра. Поэтому на официальных страницах в соцсетях сотрудники администрации просят приморцев высказать своё мнение по поводу увеличения запрета на продажу алкогольной продукции.
Так, жителей региона просят выбрать время, когда продажа алкоголя, по их мнению, должна быть запрещена в Приморье. В качестве вариантов ответа присутствуют следующие: «да, действующих ограничений достаточно», «нет, следует увеличить с 21:00 до 09:00», «Нет, следует увеличить время с 20:00 до 09:00» и «нет, следует увеличить время с 20:00 до 10:00».
За почти день пост в социальной сети Instagram собрал более 200 комментариев. Большая часть населения считает, что смысла менять время запрета продажи алкогольной продукции нет. А стоит обратить внимание на торговые точки, где незаконно продают алкоголь и в ночное время. Кроме того, некоторые считают, что приморцы найдут способ «запастись» алкогольной продукцией при любых ограничениях.
«А, может, ограничить открытие пивнушек? А вместо этого построить спортивные центры? Смысл запрещать? Люди всегда найдут, где купить. Кому нужно догнаться, найдёт любые возможности для этого. Время тут совсем не причём. Считаю, что ограничения никак не влияют на ситуацию. В каждом районе города есть магазины, где можно купить алкоголь в любое время суток. Лучше бы проверяли точки, где продают сомнительный алкоголь. Качество которого оставляет желать лучшего», — реакция пользователей соцсетей.
Впрочем, есть и те, кто считает, что запрет стоит продлить с 22:00 до 10:00. А некоторые и вовсе считают, что время нужно сократить.
«Есть регионы, где продажа алкоголя запрещена с 23:00. У нас нужно так сделать», — высказался один из пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ситуацию с алкоголем в регионе на контроль решили взять депутаты Законодательного собрания края ещё в середине апреля текущего года. Народные избранники поддержали идею коллег из Брянской области дать возможность субъектам определять ограничение на продажу увеселительных напитков в развлекательных заведениях, которые находятся в многоэтаэжках.