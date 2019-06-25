Не тем занимаетесь: приморцы высказались о новом запрете на продажу алкоголя

«А, может, ограничить открытие пивнушек? А вместо этого построить спортивные центры? Смысл запрещать? Люди всегда найдут, где купить. Кому нужно догнаться, найдёт любые возможности для этого. Время тут совсем не причём. Считаю, что ограничения никак не влияют на ситуацию. В каждом районе города есть магазины, где можно купить алкоголь в любое время суток. Лучше бы проверяли точки, где продают сомнительный алкоголь. Качество которого оставляет желать лучшего», — реакция пользователей соцсетей.