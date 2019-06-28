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Posted 28 июня 2019, 07:16

Published 28 июня 2019, 07:16

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Психоневрологический интернат для женщин собираются построить в Хабаровском крае

Психоневрологический интернат для женщин собираются построить в Хабаровском крае

28 июня 2019, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Хабаровском крае собираются построить психоневрологический интернат, который будет вмещать в себя единовременно 400 пациенток. В середине июля будет объявлен конкурс на определение подрядчика, сообщает РИА «Восток-Медиа».

После того, как строительная компания будет определена, в сентябре текущего года планируется заключить договор на строительные работы, общая сумма которых составит 1,2 миллиарда рублей. Примечательно, что больше половины этих денег поступит из федерального бюджета.

Психоневрологический интернат будет состоять из двух жилых корпусов вместимостью 200 человек каждый. Также будет большая столовая, административный корпус, КПП, здание местного клуба культуры, а также гараж, котельная и даже баня. От ближайшего села Некрасовка медицинское учреждение будет удалено примерно на 7 километров.

Отметим, что в психоневрологическом диспансере пациентам оказывается амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь. Медицинский персонал выявляет, наблюдает и лечит людей, страдающих психическими расстройствами. Помогает восстановить свое состояние, после масштабных потрясений.

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