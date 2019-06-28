Психоневрологический интернат для женщин собираются построить в Хабаровском крае

Posted 28 июня 2019, 07:16
Published 28 июня 2019, 07:16
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
После того, как строительная компания будет определена, в сентябре текущего года планируется заключить договор на строительные работы, общая сумма которых составит 1,2 миллиарда рублей. Примечательно, что больше половины этих денег поступит из федерального бюджета.
Психоневрологический интернат будет состоять из двух жилых корпусов вместимостью 200 человек каждый. Также будет большая столовая, административный корпус, КПП, здание местного клуба культуры, а также гараж, котельная и даже баня. От ближайшего села Некрасовка медицинское учреждение будет удалено примерно на 7 километров.
Отметим, что в психоневрологическом диспансере пациентам оказывается амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь. Медицинский персонал выявляет, наблюдает и лечит людей, страдающих психическими расстройствами. Помогает восстановить свое состояние, после масштабных потрясений.