Психоневрологический интернат для женщин собираются построить в Хабаровском крае

Психоневрологический интернат будет состоять из двух жилых корпусов вместимостью 200 человек каждый. Также будет большая столовая, административный корпус, КПП, здание местного клуба культуры, а также гараж, котельная и даже баня. От ближайшего села Некрасовка медицинское учреждение будет удалено примерно на 7 километров.