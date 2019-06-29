Бронетранспортёр слетел с дороги в Приморье

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине марта текущего года ЗРК «Панцирь-С1» перемещали на КАМАЗе по объездной трассе Седанка — Патрокл с острова Русский. В районе автомобильной развязки с жилым микрорайоном бухта Тихая большегруз попал в ДТП, повредил дорожное ограждение и перекрыл трассу. Люди в ДТП не пострадали. Причиной ДТП, по мнению военных следователей, стала яма на дороге.