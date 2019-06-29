Бронетранспортёр слетел с дороги в Приморье

Posted 29 июня 2019, 06:30
Published 29 июня 2019, 06:30
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Они отметили, что авария, в которой приняла участие военная техника, произошла в районе острова Русский. По версии, которую рассказали пользователи соцсетей, БТР якобы съехал с дороги и улетел в кювет.
Доподлинно неизвестно, что стало причиной ДТП. Официального комментария от компетентных органов по данной ситуации также не поступало.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине марта текущего года ЗРК «Панцирь-С1» перемещали на КАМАЗе по объездной трассе Седанка — Патрокл с острова Русский. В районе автомобильной развязки с жилым микрорайоном бухта Тихая большегруз попал в ДТП, повредил дорожное ограждение и перекрыл трассу. Люди в ДТП не пострадали. Причиной ДТП, по мнению военных следователей, стала яма на дороге.