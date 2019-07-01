НБАМР опять увязла в судебных разбирательствах

В настоящее время ПАО «НБАМР» является ответчиком ещё по одному делу с суммой иска более 540 тысяч рублей, рассмотрение дела продолжается. Кроме того, как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», компания «Дальтрансфлот» обратилось в суд с требованием взыскать с ПАО «НБАМР» 45 137 739 рублей. Представители компании «Дальтрансфлот» считают, что НБАМР неосновательного обогатилась на 39 745 103 рубля и принесла 5 390 636 рублей убытков.