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Posted 1 июля 2019, 08:33

Published 1 июля 2019, 08:33

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

НБАМР опять увязла в судебных разбирательствах

НБАМР опять увязла в судебных разбирательствах

1 июля 2019, 08:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
ПАО НБАМР снова фигурирует в судебных разбирательствах, сообщает РИА «Восток-Медиа». На этот раз двадцать миллионов от находкинской компании требует ООО «Экоснаб».

Не успела ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» полюбовно договориться с ООО «Национальная рыбная компания» о выплате долга размером более 1 миллиона 285 тысяч рублей, как её снова пригласили в суд. На этот раз НБАМР призывает к ответу компания ООО «Экоснаб».

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, «Экоснаб» требует с приморской компании 21 766 785 рублей основного долга и 387 566 рублей неустойки. Правда позже компания несколько умерила судебные аппетиты и уменьшила основной долг до 19 084 411 рублей.

В настоящее время ПАО «НБАМР» является ответчиком ещё по одному делу с суммой иска более 540 тысяч рублей, рассмотрение дела продолжается. Кроме того, как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», компания «Дальтрансфлот» обратилось в суд с требованием взыскать с ПАО «НБАМР» 45 137 739 рублей. Представители компании «Дальтрансфлот» считают, что НБАМР неосновательного обогатилась на 39 745 103 рубля и принесла 5 390 636 рублей убытков.

Отметим, на данный момент ПАО НБАМР является ответчиком в суде сразу по девяти судебным разбирательствам на общую сумму порядка 97 571 594 рублей. Всего компания выступала в суде в качестве ответчика более семидесяти раз.

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#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#СПАРК
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