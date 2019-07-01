В Бурятии оштрафовали соцучреждение для несовершеннолетних

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Управление Роспотребнадзора по республике Бурятия подало в суд на социально-реабилитационный детский центр за то, что там не были исправлены замечания после плановой проверки. Сотрудники не провели ремонт кровли и не приобрели для кухни необходимое оборудование, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты Роспотребнадзора посетили «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с плановой проверкой. Сотрудники ведомства обошли все помещения учреждения и выявили ряд серьёзных нарушений, которые необходимо было исправить еще до 1 февраля текущего года. Так, Роспотребнадзор республики постановил отремонтировать крышу, чтобы она не протекала. В пищевом блоке не было необходимого оборудования в цеху вторичной обработки овощей. Также моечные ванны не были оборудованы вытяжками. Через некоторое время ведомство повторно посетило учреждение для социальной реабилитации несовершеннолетних. Специалисты увидели, что все замечания не были устранены. Сотрудники Роспотребнадзора подали иск в суд из-за того, что ГБУСО «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечивает защиту прав и интересов людей и не обеспечивает их нормальными условиями. Иск был удовлетворен и соцучреждение получило административный штраф. Материалы по теме Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях купания в городских фонтанах Свои интересы или защита граждан — эксперты о работе Роспотребнадзора Роспотребнадзор проверит «Крот» из-за отравления Бари Алибасова