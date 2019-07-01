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Posted 1 июля 2019, 04:29

Published 1 июля 2019, 04:29

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

В Бурятии оштрафовали соцучреждение для несовершеннолетних

В Бурятии оштрафовали соцучреждение для несовершеннолетних

1 июля 2019, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Суд
Управление Роспотребнадзора по республике Бурятия подало в суд на социально-реабилитационный детский центр за то, что там не были исправлены замечания после плановой проверки. Сотрудники не провели ремонт кровли и не приобрели для кухни необходимое оборудование, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты Роспотребнадзора посетили «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с плановой проверкой. Сотрудники ведомства обошли все помещения учреждения и выявили ряд серьёзных нарушений, которые необходимо было исправить еще до 1 февраля текущего года.

Так, Роспотребнадзор республики постановил отремонтировать крышу, чтобы она не протекала. В пищевом блоке не было необходимого оборудования в цеху вторичной обработки овощей. Также моечные ванны не были оборудованы вытяжками.

Через некоторое время ведомство повторно посетило учреждение для социальной реабилитации несовершеннолетних. Специалисты увидели, что все замечания не были устранены.

Сотрудники Роспотребнадзора подали иск в суд из-за того, что ГБУСО «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» не обеспечивает защиту прав и интересов людей и не обеспечивает их нормальными условиями.

Иск был удовлетворен и соцучреждение получило административный штраф.

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