Ещё нескольких парковочных мест лишат владивостокцев

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине мая текущего года стало известно о том, что водители региона больше не могут парковать свои транспортные средства в районе дома №1 по улице адмирала Фокина. Там установили дорожные знаки «остановка запрещена» и «работает эвакуатор». Однако жители края игнорируют запреты. Поэтому и «встречаются» с эвакуатором. В начале июня текущего года работе эвакуатора на данном участке дороги даже не помешала дождливая погода.