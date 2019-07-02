Ещё нескольких парковочных мест лишат владивостокцев

Posted 2 июля 2019, 08:02
Published 2 июля 2019, 08:02
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что в районе дома №94 по улице Крыгина появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», а также табличка «Работает эвакуатор». Изменения согласованы с представителями ГИБДД.
В мэрии также пояснили, что знаки будут установлены в самое ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы организовать беспрепятственный проезд оперативных служб, а также для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине мая текущего года стало известно о том, что водители региона больше не могут парковать свои транспортные средства в районе дома №1 по улице адмирала Фокина. Там установили дорожные знаки «остановка запрещена» и «работает эвакуатор». Однако жители края игнорируют запреты. Поэтому и «встречаются» с эвакуатором. В начале июня текущего года работе эвакуатора на данном участке дороги даже не помешала дождливая погода.