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Posted 4 июля 2019, 07:24

Published 4 июля 2019, 07:24

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Новый вид операций успешно освоили в Приморье

Новый вид операций успешно освоили в Приморье

4 июля 2019, 07:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Новый вид операций на щитовидной железе успешно освоили приморские врачи. Теперь вмешательство осуществляется в три прокола, от которых через некоторое время практически не остаётся и следа. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в первой краевой клинической больнице впервые начали выполнять такие операции. До этого их делали открытым способом, из-за чего процесс заживления и выздоровления затягивался. Теперь специалистам достаточно сделать три прокола для того, чтобы провести операцию. При этом через некоторое время от этих проколов никаких следов почти не остаётся.

«Оригинальный метод по оперативному лечению щитовидной железы с помощью эндоскопии, то есть без разрезов на шее, можно смело назвать инновационным. 85% наших пациентов — это женщины. Малая травматичность, быстрое восстановление, а самое главное, отличный эстетический результат — что может быть важнее», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Вячеслав Ковалёв.

Однако далеко не во всех случаях можно проводить такие операции. Новый вид возможен только в случае, если у пациента обнаружена доброкачественная опухоль, узлы щитовидной железы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что по-новому стали оперировать специалисты из медицинского центра ДВФУ. Ранее для проведения таких операций они приглашали врачей из Москвы.

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