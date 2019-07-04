Новый вид операций успешно освоили в Приморье

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в первой краевой клинической больнице впервые начали выполнять такие операции. До этого их делали открытым способом, из-за чего процесс заживления и выздоровления затягивался. Теперь специалистам достаточно сделать три прокола для того, чтобы провести операцию. При этом через некоторое время от этих проколов никаких следов почти не остаётся.