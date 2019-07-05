Жаришка: Приморью обещают хорошую погоду

Posted 5 июля 2019, 06:25
Published 5 июля 2019, 06:25
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», в ближайшие выходные дни над Приморьем атмосферное давление продолжит расти, поэтому спокойная погода сохранится.
В континентальной части осадков быть не должно, а вот в прибрежных районах сохранятся очаги тумана и мороси. При этом температура воздуха повысится. Например, в континентальных районах Приморья днём будет до +23… +31 градуса. На побережье из-за выноса низкой облачности со стороны моря воздух не прогреется больше, чем до +20 градусов. А вот воскресный день будет теплее, в том числе, и в прибрежных районах.
В столице региона утром 6 июля будет моросить, ожидается туман. Затем прояснит и потеплеет до 16-19 градусов выше нуля. В воскресенье, 7 июля, во Владивостоке будет больше солнца, а температура воздуха окажется выше +20 градусов.