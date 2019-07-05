Жаришка: Приморью обещают хорошую погоду

В континентальной части осадков быть не должно, а вот в прибрежных районах сохранятся очаги тумана и мороси. При этом температура воздуха повысится. Например, в континентальных районах Приморья днём будет до +23… +31 градуса. На побережье из-за выноса низкой облачности со стороны моря воздух не прогреется больше, чем до +20 градусов. А вот воскресный день будет теплее, в том числе, и в прибрежных районах.