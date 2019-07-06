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Posted 6 июля 2019, 00:46

Published 6 июля 2019, 00:46

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Массовое ДТП с участием такси сковало путепровод во Владивостоке

6 июля 2019, 00:46
Сюжет
Происшествие
Ранним утром в субботу в столице Дальнего Востока произошла массовая авария. Как удалось выяснить корреспонденту РИА «Восток-Медиа», участниками столкновения оказались сразу 4 авто. По свидетельствам автомобилистов, есть пострадавшие.

Авария произошла в самом начале Некрасовского путепровода, недалеко от остановки общественного транспорта. По свидетельствам очевидцев, первыми участниками столкновения стали Toyota Prius и Toyota Noah. Следующим к веренице подбитых авто присоединилась машина таксомоторной компании, водитель которой вовремя не заметил препятствие. При этом свидетели уверяют, что скорость автомобиля такси была довольно высокой, малолитражка буквально протаранила более габаритную машину. Микроавтобус в свою очередь ещё больше вдавило в Prius, который догнал собрата по модели, стоящего перед ним.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, инспекторам предстоит зарисовать схему и узнать все подробности случившегося. Информация о пострадавших уточняется. Движение в направлении пригорода затруднено.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало об аварии в центре Владивостока, в которой пострадали иностранные туристки. Из-за ДТП одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в людей, ожидающих зелёный сигнал светофора.

#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#ДТП
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