Массовое ДТП с участием такси сковало путепровод во Владивостоке

Авария произошла в самом начале Некрасовского путепровода, недалеко от остановки общественного транспорта. По свидетельствам очевидцев, первыми участниками столкновения стали Toyota Prius и Toyota Noah. Следующим к веренице подбитых авто присоединилась машина таксомоторной компании, водитель которой вовремя не заметил препятствие. При этом свидетели уверяют, что скорость автомобиля такси была довольно высокой, малолитражка буквально протаранила более габаритную машину. Микроавтобус в свою очередь ещё больше вдавило в Prius, который догнал собрата по модели, стоящего перед ним.