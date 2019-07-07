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Posted 7 июля 2019, 02:22

Published 7 июля 2019, 02:22

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Пробито лёгкое, рёбра сломаны: в Хабаровске произошло жёсткое ДТП с пешеходами

Пробито лёгкое, рёбра сломаны: в Хабаровске произошло жёсткое ДТП с пешеходами

7 июля 2019, 02:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ДТП
В Хабаровске водитель сбил двоих человек — пешеходы, попавшие под Toyota Axio, получили серьёзные травмы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Transsibinfo.com.

ДТП, в результате которого пострадали мужчина и женщина, произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Заводская», которая находится на улице Краснореченская.

По данным издания, причина аварии заключается в том, что мужчина начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Так, по словам молодого водителя Axio, пешеход появился перед ним внезапно, выйдя из-за автобуса, причём, в этот момент горел красный свет. Автовладелец попытался избежать столкновения, но мужчину всё равно задел. Затем машина вылетела на обочину, где зацепила пожилую женщину.

Как итог — оба пешехода попали в больницу. У мужчины диагностировали перелом костей носа и множество ушибов. Женщина пострадал ещё сильнее. В результате ДТП у неё сломано пять ребер, кость таза и пробито одно лёгкое.

Сейчас идёт разбирательство. Не исключено, что авария выльется в уголовное дело.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне серьёзное ДТП случилось во Владивостоке, в результате которого тоже пострадали пешеходы — две иностранные туристки.

#Новости#Хабаровский край#ДТП
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