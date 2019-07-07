Пробито лёгкое, рёбра сломаны: в Хабаровске произошло жёсткое ДТП с пешеходами

По данным издания, причина аварии заключается в том, что мужчина начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Так, по словам молодого водителя Axio, пешеход появился перед ним внезапно, выйдя из-за автобуса, причём, в этот момент горел красный свет. Автовладелец попытался избежать столкновения, но мужчину всё равно задел. Затем машина вылетела на обочину, где зацепила пожилую женщину.