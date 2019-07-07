Пробито лёгкое, рёбра сломаны: в Хабаровске произошло жёсткое ДТП с пешеходами

Posted 7 июля 2019, 02:22
Published 7 июля 2019, 02:22
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
ДТП, в результате которого пострадали мужчина и женщина, произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Заводская», которая находится на улице Краснореченская.
По данным издания, причина аварии заключается в том, что мужчина начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Так, по словам молодого водителя Axio, пешеход появился перед ним внезапно, выйдя из-за автобуса, причём, в этот момент горел красный свет. Автовладелец попытался избежать столкновения, но мужчину всё равно задел. Затем машина вылетела на обочину, где зацепила пожилую женщину.
Как итог — оба пешехода попали в больницу. У мужчины диагностировали перелом костей носа и множество ушибов. Женщина пострадал ещё сильнее. В результате ДТП у неё сломано пять ребер, кость таза и пробито одно лёгкое.
Сейчас идёт разбирательство. Не исключено, что авария выльется в уголовное дело.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне серьёзное ДТП случилось во Владивостоке, в результате которого тоже пострадали пешеходы — две иностранные туристки.