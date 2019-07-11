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Posted 11 июля 2019, 00:19

Published 11 июля 2019, 00:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Массовое отравление случилось в одном из детских садов Приморья

Массовое отравление случилось в одном из детских садов Приморья

11 июля 2019, 00:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
На территории детского сада общеразвивающего вида № 9 «Ёлочка» в Арсеньевском городском округе в Приморье отравились воспитанники группы № 5. Семь детей находятся в больнице, а специалисты организовали проверку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об инциденте корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации Приморья. Специалисты пояснили, что на территории детского сада отравились семь детей из группы № 5 в Арсеньеве. Их отправили в медицинское учреждение с кишечной инфекцией. Как она могла попасть на территорию детского сада неизвестно. Эксперты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Пока врачи оценивают состояние у детей, как средней тяжести. Они находятся в больнице, где получают необходимую медицинскую помощь. При бактериологическом посеве выявлены ротавирусы и норовирусы. Последний, кстати, был выявлен у тех, кто находился в детском лагере «Юный рыбак» в Лазовском районе края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в детском лагере более 20 детей отравились. Их отправили в Лазовскую районную больницу с острой кишечной инфекцией. Как она попала на территорию детского лагеря неизвестно, однако специалисты Роспотребнадзора уже выявили нарушения при хранении продуктов, содержании пищевых блоков. Материалы направлены в суд и в прокуратуру, где, кстати, организовали проверку, после которой, возможно, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Доследственную проверку проводит и Следственный комитет России по Приморскому краю. На сегодняшний день детей из больницы отправили домой для того, чтобы проходить лечение по месту жительства.

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#Новости#Общество#Детский сад#Владивосток#Арсеньев
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