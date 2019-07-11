Массовое отравление случилось в одном из детских садов Приморья

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в детском лагере более 20 детей отравились. Их отправили в Лазовскую районную больницу с острой кишечной инфекцией. Как она попала на территорию детского лагеря неизвестно, однако специалисты Роспотребнадзора уже выявили нарушения при хранении продуктов, содержании пищевых блоков. Материалы направлены в суд и в прокуратуру, где, кстати, организовали проверку, после которой, возможно, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.