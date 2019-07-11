Вспышка кишечной инфекции произошла в психоневрологическом диспансере под Хабаровском

Posted 11 июля 2019, 07:09
Published 11 июля 2019, 07:09
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Прокуратура города Амурска уже начала проверку по данному факту. Специалисты собираются провести оценку содержания людей в данном учреждении и то, насколько своевременно сотрудники диспансера оказывают своим подопечным медицинскую помощь.
Роспотребнадзор уже обнаружил нарушения санитарных норм и правил. Так, сотрудниками психоневрологического диспансера были нарушены требования обработки яиц, готовые блюда хранились неправильно, почти весь кухонный инвентарь требует замены, а на большинство блюд не составлялись технологические карты.
Первые признаки инфекции проявились у подопечных диспансера ещё вечером в среду, 10 июля. Так как работники учреждения несвоевременно обратились к медикам, состояние заболевших ухудшалось очень быстро.
Сейчас в диспансере ведутся работы специалистами Роспотребнадзора, были привлечены врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. К пострадавшим летит министр здравоохранения края Александр Витько.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае несколько дней назад в посёлке «Юный рыбак» было зафиксировано массовое отравление, после чего детское учреждение закрыли.
Также в Приморье в детском саду № 9 «Ёлочка» в Арсеньеве произошло массовое отравление детей. Семеро воспитанников учреждения были доставлены в больницу, а специалисты Роспотребнадзора организовали проверку на месте происшествия.