Вспышка кишечной инфекции произошла в психоневрологическом диспансере под Хабаровском

В психоневрологическом диспансере, расположенном в посёлке Эльбан Хабаровского края, зафиксирована вспышка заболевания кишечной инфекцией. Из 456 содержащихся в интернате людей инфекция была диагностирована у 200 человек, ещё 19 — госпитализированы. По данному факту работает прокуратура, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура города Амурска уже начала проверку по данному факту. Специалисты собираются провести оценку содержания людей в данном учреждении и то, насколько своевременно сотрудники диспансера оказывают своим подопечным медицинскую помощь. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушения санитарных норм и правил. Так, сотрудниками психоневрологического диспансера были нарушены требования обработки яиц, готовые блюда хранились неправильно, почти весь кухонный инвентарь требует замены, а на большинство блюд не составлялись технологические карты. Первые признаки инфекции проявились у подопечных диспансера ещё вечером в среду, 10 июля. Так как работники учреждения несвоевременно обратились к медикам, состояние заболевших ухудшалось очень быстро. Сейчас в диспансере ведутся работы специалистами Роспотребнадзора, были привлечены врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. К пострадавшим летит министр здравоохранения края Александр Витько. Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае несколько дней назад в посёлке «Юный рыбак» было зафиксировано массовое отравление, после чего детское учреждение закрыли. Также в Приморье в детском саду № 9 «Ёлочка» в Арсеньеве произошло массовое отравление детей. Семеро воспитанников учреждения были доставлены в больницу, а специалисты Роспотребнадзора организовали проверку на месте происшествия. Материалы по теме Более 20 человек массово отравились в детском лагере «Юный рыбак» в Приморском крае Отравление в детском лагере «Юный рыбак» в Приморье может обернуться уголовным делом Массовое отравление случилось в одном из детских садов Приморья