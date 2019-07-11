vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2019, 07:09

Published 11 июля 2019, 07:09

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Вспышка кишечной инфекции произошла в психоневрологическом диспансере под Хабаровском

Вспышка кишечной инфекции произошла в психоневрологическом диспансере под Хабаровском

11 июля 2019, 07:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В психоневрологическом диспансере, расположенном в посёлке Эльбан Хабаровского края, зафиксирована вспышка заболевания кишечной инфекцией. Из 456 содержащихся в интернате людей инфекция была диагностирована у 200 человек, ещё 19 — госпитализированы. По данному факту работает прокуратура, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура города Амурска уже начала проверку по данному факту. Специалисты собираются провести оценку содержания людей в данном учреждении и то, насколько своевременно сотрудники диспансера оказывают своим подопечным медицинскую помощь.

Роспотребнадзор уже обнаружил нарушения санитарных норм и правил. Так, сотрудниками психоневрологического диспансера были нарушены требования обработки яиц, готовые блюда хранились неправильно, почти весь кухонный инвентарь требует замены, а на большинство блюд не составлялись технологические карты.

Первые признаки инфекции проявились у подопечных диспансера ещё вечером в среду, 10 июля. Так как работники учреждения несвоевременно обратились к медикам, состояние заболевших ухудшалось очень быстро.

Сейчас в диспансере ведутся работы специалистами Роспотребнадзора, были привлечены врачи-инфекционисты из Амурска и Комсомольска-на-Амуре. К пострадавшим летит министр здравоохранения края Александр Витько.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае несколько дней назад в посёлке «Юный рыбак» было зафиксировано массовое отравление, после чего детское учреждение закрыли.

Также в Приморье в детском саду № 9 «Ёлочка» в Арсеньеве произошло массовое отравление детей. Семеро воспитанников учреждения были доставлены в больницу, а специалисты Роспотребнадзора организовали проверку на месте происшествия.

Материалы по теме
Более 20 человек массово отравились в детском лагере «Юный рыбак» в Приморском краеОтравление в детском лагере «Юный рыбак» в Приморье может обернуться уголовным деломМассовое отравление случилось в одном из детских садов Приморья
#Новости#Хабаровский край#Инфекция#Кишечные инфекции#Энтеровирусные инфекции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика