Синоптики опять пообещали Приморью дожди и грозы

Posted 17 июля 2019, 06:16
Published 17 июля 2019, 06:16
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как корреспонденту агентства рассказали специалисты «Примпогоды», в среду, 17 июля, над КНР движутся фронтальные разделы циклона. Из-за этого в западной части края могут протйи дожди. Погода в прибрежной части региона остаётся прежней — туман и морось.
В предстоящие 24 часа смещение атмосферных фронтов продолжится, поэтому количество осадков в крае только увеличится. Более того, в ряде районов ожидаются грозы. Температурный фон при этом тоже останется прежним.
В столице Приморья облачная погода с моросящим туманом будет сохраняться. Ночной температурный фон останется прежним. Днём столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, краевые синоптики перешли на тревожный режим работы, так как в крае возможно сильное ухудшение погоды — ливней не избежать.