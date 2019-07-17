vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2019, 06:16

Published 17 июля 2019, 06:16

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Синоптики опять пообещали Приморью дожди и грозы

17 июля 2019, 06:16
Сюжет
Погода
Дожди с грозами пообещали приморские синоптики. Осадки обрушатся на край в течение суток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали специалисты «Примпогоды», в среду, 17 июля, над КНР движутся фронтальные разделы циклона. Из-за этого в западной части края могут протйи дожди. Погода в прибрежной части региона остаётся прежней — туман и морось.

В предстоящие 24 часа смещение атмосферных фронтов продолжится, поэтому количество осадков в крае только увеличится. Более того, в ряде районов ожидаются грозы. Температурный фон при этом тоже останется прежним.

В столице Приморья облачная погода с моросящим туманом будет сохраняться. Ночной температурный фон останется прежним. Днём столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, краевые синоптики перешли на тревожный режим работы, так как в крае возможно сильное ухудшение погоды — ливней не избежать.

#Новости#Общество#Погода#Лето
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика