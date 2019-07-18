Тайфун «Данас» всё-таки заденет Приморье

Тайфун «Данас» успел взбудоражить общественность Приморья ещё до того как оказался в акватории Японского моря. До этого ученые выдвигали разные варианты предполагаемых событий: от более мягких к самым жёстким. Самым оптимистичным считался тот, если тайфун пройдёт мимо региона, а дожди выпадут атмосферными фронтами. В противовес этой теории стояла версия о том, что «Данас» полностью накроет Приморье и на край обрушатся сильные дожди.