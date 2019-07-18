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Posted 18 июля 2019, 08:36

Published 18 июля 2019, 08:36

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Тайфун «Данас» всё-таки заденет Приморье

Тайфун «Данас» всё-таки заденет Приморье

18 июля 2019, 08:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Неутешительные прогнозы синоптиков могут сбыться. Тайфун Данас может задеть южную часть побережья Приморья. В связи с этим, с 22 по 23 июля в регионе ожидаются сильные дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Тайфун «Данас» успел взбудоражить общественность Приморья ещё до того как оказался в акватории Японского моря. До этого ученые выдвигали разные варианты предполагаемых событий: от более мягких к самым жёстким. Самым оптимистичным считался тот, если тайфун пройдёт мимо региона, а дожди выпадут атмосферными фронтами. В противовес этой теории стояла версия о том, что «Данас» полностью накроет Приморье и на край обрушатся сильные дожди.

Как стало известно из последних данных Гидрометцентра, тропический гость всё-таки заденет южную часть региона. С 22 по 23 июля на всей части побережья ожидаются дожди от 15 до 50 мм осадков за 12 часов, а в некоторых областях до 80 мм.

В верховьях рек и на малых водостоках возможны резкие подъёмы уровня воды на 0,8-1,5 метров, а также возможны резкие подъемы воды с подтоплением пониженных участков местности. Более подробная информация об изменениях речных стоках будет уточнена в пятницу, 19 июля.

В связи с предполагаемой непогодой спасательные и аварийные службы Приморья рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что тропический ветер «Данас» приобрёл статус тайфуна и движется в сторону Приморского края. Тем временем синоптики и экстренные службы края находятся в «тревожном» режиме.

#Новости#Общество#Погода#Лето
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