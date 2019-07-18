Тайфун «Данас» всё-таки заденет Приморье

Posted 18 июля 2019, 08:36
Published 18 июля 2019, 08:36
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Тайфун «Данас» успел взбудоражить общественность Приморья ещё до того как оказался в акватории Японского моря. До этого ученые выдвигали разные варианты предполагаемых событий: от более мягких к самым жёстким. Самым оптимистичным считался тот, если тайфун пройдёт мимо региона, а дожди выпадут атмосферными фронтами. В противовес этой теории стояла версия о том, что «Данас» полностью накроет Приморье и на край обрушатся сильные дожди.
Как стало известно из последних данных Гидрометцентра, тропический гость всё-таки заденет южную часть региона. С 22 по 23 июля на всей части побережья ожидаются дожди от 15 до 50 мм осадков за 12 часов, а в некоторых областях до 80 мм.
В верховьях рек и на малых водостоках возможны резкие подъёмы уровня воды на 0,8-1,5 метров, а также возможны резкие подъемы воды с подтоплением пониженных участков местности. Более подробная информация об изменениях речных стоках будет уточнена в пятницу, 19 июля.
В связи с предполагаемой непогодой спасательные и аварийные службы Приморья рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что тропический ветер «Данас» приобрёл статус тайфуна и движется в сторону Приморского края. Тем временем синоптики и экстренные службы края находятся в «тревожном» режиме.