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Posted 22 июля 2019, 07:57

Published 22 июля 2019, 07:57

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

«Данас» парализовал дорогу между населёнными пунктами в Приморье

«Данас» парализовал дорогу между населёнными пунктами в Приморье

22 июля 2019, 07:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Тайфун
В Хасанском районе Приморья из-за осадков парализовало дорогу между двумя населёнными пунктами. Вода не даёт проехать автомобилям по маршруту Барабаш – Приморский, сообщает РИА «Восток-Медиа».

За последние сутки в Приморском крае выпала месячная норма осадков. Циклон ударивший по региону образовался после прихода тайфуна «Данас». Из последних сообщений стало известно, что в зоне подтопления оказался Лазовский район, где сейчас работают специалисты коммунальных и спасательных служб.

Также сегодня днём 22 июля стало известно, что из-за дождей произошёл перелив дороги, ведущей от села Барабаш до посёлка Приморский. Жителям данных населённых пунктов не представляется возможным проезд по данному маршруту на легковых автомобилей.

Как сообщили в региональном управлении МЧС по Приморью, на месте происшествия работают дорожно-коммунальные службы, а также выставлены посты ГИБДД.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщал о том, что размыло дороги и подходы к мостам в селах Сокольчи и Чистоводное, а в посёлке Преображение спасатели эвакуируют людей с затопленных участков.

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