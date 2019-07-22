«Данас» парализовал дорогу между населёнными пунктами в Приморье

Posted 22 июля 2019, 07:57
Published 22 июля 2019, 07:57
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
За последние сутки в Приморском крае выпала месячная норма осадков. Циклон ударивший по региону образовался после прихода тайфуна «Данас». Из последних сообщений стало известно, что в зоне подтопления оказался Лазовский район, где сейчас работают специалисты коммунальных и спасательных служб.
Также сегодня днём 22 июля стало известно, что из-за дождей произошёл перелив дороги, ведущей от села Барабаш до посёлка Приморский. Жителям данных населённых пунктов не представляется возможным проезд по данному маршруту на легковых автомобилей.
Как сообщили в региональном управлении МЧС по Приморью, на месте происшествия работают дорожно-коммунальные службы, а также выставлены посты ГИБДД.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщал о том, что размыло дороги и подходы к мостам в селах Сокольчи и Чистоводное, а в посёлке Преображение спасатели эвакуируют людей с затопленных участков.