«Данас» парализовал дорогу между населёнными пунктами в Приморье

За последние сутки в Приморском крае выпала месячная норма осадков. Циклон ударивший по региону образовался после прихода тайфуна «Данас». Из последних сообщений стало известно, что в зоне подтопления оказался Лазовский район, где сейчас работают специалисты коммунальных и спасательных служб.