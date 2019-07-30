История с начальником уголовного розыска приморской полиции дошла до уголовного дела

На официальном сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что в отношении Андрея Миляева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. По предварительной версии, начальник уголовного розыска УМВД России по Приморью на протяжении определённого времени информировал своего знакомого, который осуществлял деятельность по вырубке леса на территории региона, о том, в какое время будут проходить проверки. В период с 2018 по 2019 годы предприниматель якобы передал Миляеву около пяти миллионов рублей.