История с начальником уголовного розыска приморской полиции дошла до уголовного дела

Posted 30 июля 2019, 08:40
Published 30 июля 2019, 08:40
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В ведомстве корреспонденту агентства пояснили, что в связи с задержанием Андрея Миляева проводится служебная проверка, в ходе которой будет изучены все обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. После этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
В УМВД России по региону отметили, что Андрея Миляева подозревают в превышении полномочиями.
На официальном сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что в отношении Андрея Миляева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. По предварительной версии, начальник уголовного розыска УМВД России по Приморью на протяжении определённого времени информировал своего знакомого, который осуществлял деятельность по вырубке леса на территории региона, о том, в какое время будут проходить проверки. В период с 2018 по 2019 годы предприниматель якобы передал Миляеву около пяти миллионов рублей.
В квартире Миляева прошли обыски, в результате чего изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка одного миллиона рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что информация о задержании начальника уголовного розыска УВМД России по Приморью появилась в утренние часы во вторник, 30 июля. Однако об этом сообщали источники. Официальной информации от УМВД России по краю не поступало.
Источники, знакомые с ситуацией, поясняли, что в квартире Андрея Миляева якобы прошли обыски. Появилась информация и о том, что якобы там сотрудники ФСБ нашли крупную сумму денег. Другой источник рассказал корреспонденту агентства о том, что якобы никаких денег найдено не было. Однако эти данные официально опровергли в Следственном комитете РФ.