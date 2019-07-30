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Posted 30 июля 2019, 08:40

Published 30 июля 2019, 08:40

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

История с начальником уголовного розыска приморской полиции дошла до уголовного дела

История с начальником уголовного розыска приморской полиции дошла до уголовного дела

30 июля 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Арест
В УМВД России по Приморскому краю официально подтвердили информацию о том, что начальник уголовного розыска УМВД России по региону Андрей Миляев задержан. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В ведомстве корреспонденту агентства пояснили, что в связи с задержанием Андрея Миляева проводится служебная проверка, в ходе которой будет изучены все обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. После этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В УМВД России по региону отметили, что Андрея Миляева подозревают в превышении полномочиями.

На официальном сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что в отношении Андрея Миляева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. По предварительной версии, начальник уголовного розыска УМВД России по Приморью на протяжении определённого времени информировал своего знакомого, который осуществлял деятельность по вырубке леса на территории региона, о том, в какое время будут проходить проверки. В период с 2018 по 2019 годы предприниматель якобы передал Миляеву около пяти миллионов рублей.

В квартире Миляева прошли обыски, в результате чего изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка одного миллиона рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что информация о задержании начальника уголовного розыска УВМД России по Приморью появилась в утренние часы во вторник, 30 июля. Однако об этом сообщали источники. Официальной информации от УМВД России по краю не поступало.

Источники, знакомые с ситуацией, поясняли, что в квартире Андрея Миляева якобы прошли обыски. Появилась информация и о том, что якобы там сотрудники ФСБ нашли крупную сумму денег. Другой источник рассказал корреспонденту агентства о том, что якобы никаких денег найдено не было. Однако эти данные официально опровергли в Следственном комитете РФ.

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