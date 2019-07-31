Ещё одного высокопоставленного сотрудника полиции задержали на Дальнем Востоке

Posted 30 июля 2019, 23:59
Published 30 июля 2019, 23:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Следком по Амурской области возбудил уголовное дело против одного из руководителей структурного подразделения регионального МВД. Из материалов расследования стало известно, что за исполняющим обязанности начальника тыла долгое время велось наружное наблюдение. 26 июля сотрудник полиции был задержан с поличным при получении крупной суммы денег от посредника за подписание актов по строительству многоквартирного жилого дома для нужд сотрудников МВД.
В интересах следствия, высокопоставленный сотрудник МВД области был помещён под стражу, а его сообщник под домашний арест. Обоим предъявлено обвинение по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».
Отметим, что это уже не первое громкое задержание сотрудника МВД на Дальнем Востоке. Во вторник, 30 июля, стало известно, что под арестом находится начальник угрозыска Приморья Андрей Миляев. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи полагают, что начальник полиции получал вознаграждение за покровительство бизнесмена, который занят в лесной деятельности.