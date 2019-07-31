Ещё одного высокопоставленного сотрудника полиции задержали на Дальнем Востоке

Следком по Амурской области возбудил уголовное дело против одного из руководителей структурного подразделения регионального МВД. Из материалов расследования стало известно, что за исполняющим обязанности начальника тыла долгое время велось наружное наблюдение. 26 июля сотрудник полиции был задержан с поличным при получении крупной суммы денег от посредника за подписание актов по строительству многоквартирного жилого дома для нужд сотрудников МВД.