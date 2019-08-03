В центре Владивостока перевернулся автомобиль

Posted 3 августа 2019, 02:37
Published 3 августа 2019, 02:37
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В самом центре города Владивостока перевернулся автомобиль. По сообщениям очевидцев женщина-водитель не справилась с управлением, совершила опрокидывание и зацепила маршрутный автобус. Сразу несколько очевидцев сообщили, что после столкновения с маршрутным автобусом пассажиры покинули транспортное средство. Женщина-водитель, совершившая опрокидывание, также не пострадала. Из-за произошедшего в центре Владивостока собралась пробка.
Во многих социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия. На месте в скором времени начнут работать сотрудники ГИБДД.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что необычное дорожно-транспортное происшествие случилось у поворота к бухте Новик. Виной тому, по мнению наблюдателей, стали два фактора: алкоголь и яма посреди дороги. Автомобиль въехал в дорожную яму и перевернулся, а водитель пытался сбежать с места происшествия.
Сообщается, что автомобиль наехал в дорожную яму и перевернулся. Как отмечают очевидцы аварии, водитель пытался сбежать с места происшествия, но не смог этого сделать в виду своего нетрезвого состояния.