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Posted 3 августа 2019, 02:37

Published 3 августа 2019, 02:37

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

В центре Владивостока перевернулся автомобиль

3 августа 2019, 02:37
Сюжет
Происшествие
На улице Алеутской машина перевернулась на крышу, сообщает РИА «Восток-Медиа». При перевороте автомобиль задел маршрутный автобус.

В самом центре города Владивостока перевернулся автомобиль. По сообщениям очевидцев женщина-водитель не справилась с управлением, совершила опрокидывание и зацепила маршрутный автобус. Сразу несколько очевидцев сообщили, что после столкновения с маршрутным автобусом пассажиры покинули транспортное средство. Женщина-водитель, совершившая опрокидывание, также не пострадала. Из-за произошедшего в центре Владивостока собралась пробка.

Во многих социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия. На месте в скором времени начнут работать сотрудники ГИБДД.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что необычное дорожно-транспортное происшествие случилось у поворота к бухте Новик. Виной тому, по мнению наблюдателей, стали два фактора: алкоголь и яма посреди дороги. Автомобиль въехал в дорожную яму и перевернулся, а водитель пытался сбежать с места происшествия.

Сообщается, что автомобиль наехал в дорожную яму и перевернулся. Как отмечают очевидцы аварии, водитель пытался сбежать с места происшествия, но не смог этого сделать в виду своего нетрезвого состояния.

#Новости#Происшествие
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