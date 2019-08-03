В центре Владивостока перевернулся автомобиль

В самом центре города Владивостока перевернулся автомобиль. По сообщениям очевидцев женщина-водитель не справилась с управлением, совершила опрокидывание и зацепила маршрутный автобус. Сразу несколько очевидцев сообщили, что после столкновения с маршрутным автобусом пассажиры покинули транспортное средство. Женщина-водитель, совершившая опрокидывание, также не пострадала. Из-за произошедшего в центре Владивостока собралась пробка.