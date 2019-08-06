Опасная инфекция: что стоит знать жителям Приморья

Как сообщают врачи, ротавирус – это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта и протекает с температурой и разнообразными реакциями организма. Чаще всего болеют дети в возрасте трех-пяти лет, из-за плохо помытой зелени, овощей и фруктов. Ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций.