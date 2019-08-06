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Posted 6 августа 2019, 08:19

Published 6 августа 2019, 08:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Опасная инфекция: что стоит знать жителям Приморья

Опасная инфекция: что стоит знать жителям Приморья

6 августа 2019, 08:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Специалисты рассказали, что такое ротавирус и чем он опасен для приморских жителей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Именно август в крае врачи называют месяцем высокой вероятности заражения ротавирусом.

Как сообщают врачи, ротавирус – это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта и протекает с температурой и разнообразными реакциями организма. Чаще всего болеют дети в возрасте трех-пяти лет, из-за плохо помытой зелени, овощей и фруктов. Ротавирус занимает второе место в мире по распространению после острых респираторных инфекций.

Специалисты отмечают, что если ребенок все-таки заболел, то взрослым следует ограничить его контакты с другими детьми и не посещать по возможности общественные места, чтобы не стать источником инфекции.

Для избавления от болезни следует соблюдать строгую диету для нормализации пищеварения, а также пропить курс противовирусных препаратов и абсорбентов. Профилактива вируса проста, необходимо следить за личной гигиеной и мыть руки перед едой.

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