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Posted 8 августа 2019, 05:42

Published 8 августа 2019, 05:42

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Почти 50 новых автобусов приедет в Приморье

8 августа 2019, 05:42
Сюжет
Общественный транспорт
Во Владивосток прибудет первая партия из 46 новых автобусов. Сейчас городские власти готовят боксы для размещения общественного транспорта. В частности, нужно будет в срок отремонтировать ливневую канализацию. Сами автобусы выйдут на дороги города только осенью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Партия новых автобусов прибудет во Владивосток в пятницу, 9 августа. Деньги на новый общественный транспорт были выделены из краевого бюджета. Сейчас городские власти готовят боксы для размещения транспортных средств.

Все машины будут переданы на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». Как оказалось, за два дня до приёма автобусов предприятие пока ещё не завершило ремонт ливневой канализации и не до конца довела косметические работы в гаражах предприятия. Главное, что необходимо сделать в боксах, так это исключить возможность подтопления помещений во время дождей.

Напомним, в столице Дальнего Востока должны появиться почти 100 новых автобусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, первая партия придёт во Владивосток с 9 по 25 августа, а вторая в декабре текущего года. При этом первые 46 автобусов выйдут на дороги Владивостока только осенью после оформления всех необходимых документов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что должны появиться в краевом центре и трамваи, которые будут доставлены из Москвы. Ранее их подарил Владивостоку мэр российской столицы Сергей Собянин. Кстати, в городе стоимость проезда в общественном транспорте увеличится. По словам вице-мэра Владимира Черепкова, она не будет превышать 30 рублей.

#Новости#Общество#Владивосток#Общественный транспорт
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