Почти 50 новых автобусов приедет в Приморье

Все машины будут переданы на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». Как оказалось, за два дня до приёма автобусов предприятие пока ещё не завершило ремонт ливневой канализации и не до конца довела косметические работы в гаражах предприятия. Главное, что необходимо сделать в боксах, так это исключить возможность подтопления помещений во время дождей.