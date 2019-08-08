Почти 50 новых автобусов приедет в Приморье

Posted 8 августа 2019, 05:42
Published 8 августа 2019, 05:42
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Партия новых автобусов прибудет во Владивосток в пятницу, 9 августа. Деньги на новый общественный транспорт были выделены из краевого бюджета. Сейчас городские власти готовят боксы для размещения транспортных средств.
Все машины будут переданы на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». Как оказалось, за два дня до приёма автобусов предприятие пока ещё не завершило ремонт ливневой канализации и не до конца довела косметические работы в гаражах предприятия. Главное, что необходимо сделать в боксах, так это исключить возможность подтопления помещений во время дождей.
Напомним, в столице Дальнего Востока должны появиться почти 100 новых автобусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, первая партия придёт во Владивосток с 9 по 25 августа, а вторая в декабре текущего года. При этом первые 46 автобусов выйдут на дороги Владивостока только осенью после оформления всех необходимых документов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что должны появиться в краевом центре и трамваи, которые будут доставлены из Москвы. Ранее их подарил Владивостоку мэр российской столицы Сергей Собянин. Кстати, в городе стоимость проезда в общественном транспорте увеличится. По словам вице-мэра Владимира Черепкова, она не будет превышать 30 рублей.