«Мокрое» ДТП: автомобиль улетел с трассы в Приморье

Posted 9 августа 2019, 02:09
Published 9 августа 2019, 02:09
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В пресс-службе МВД России по Приморскому краю сообщили об аварии в районе улицы Щитовая во Владивостоке. Как следует из материалов протокола места ДТП, водитель Toyota не справился с управлением по мокрому покрытию и вылетел с дорожного полотна на обочину. Там автомобиль по инерции проехал ещё несколько метров, пока не врезался в дерево.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД и бригада медиков диагностировали у пострадавшего, 31-летнего водителя, ушиб головного мозга и раны на лице. Мужчину в срочном порядке доставили отделение нейрохирургии одной из больниц города.
Ещё одно ДТП на дорогах города произошло сегодня утром 9 августа после проливного дождя Приморье. Рядом с Уссурийском, у развязки с селом Баневурово, на мокрой трассе развернулись три автомобиля. Из-за ДТП были парализованы две из трёх полос движения, что привело к длинным пробкам. Видео с происшествием опубликовано на странице паблика «dps.control» социальной сети Instagram. По информации очевидцев и пользователей соцсетей, в результате происшествия никто не пострадала.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что социальных сетях жители Приморья начали распространять кадры последствий шторма «Франциско» для автомобилистов. Под воду чуть не «ушли» припаркованные транспортные средства на улице Луговая, а на Авангарде дорогу не смогли побелить два автомобиля. В Советском районе края, водитель «легковушки» чуть не врезался в служебную машину ГИБДД.