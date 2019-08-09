«Мокрое» ДТП: автомобиль улетел с трассы в Приморье

Ещё одно ДТП на дорогах города произошло сегодня утром 9 августа после проливного дождя Приморье. Рядом с Уссурийском, у развязки с селом Баневурово, на мокрой трассе развернулись три автомобиля. Из-за ДТП были парализованы две из трёх полос движения, что привело к длинным пробкам. Видео с происшествием опубликовано на странице паблика «dps.control» социальной сети Instagram. По информации очевидцев и пользователей соцсетей, в результате происшествия никто не пострадала.