vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа 2019, 02:09

Published 9 августа 2019, 02:09

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Мокрое» ДТП: автомобиль улетел с трассы в Приморье

9 августа 2019, 02:09
Сюжет
Происшествие
После визита тропического шторма «Франциско» дороги Владивостока стали опасными для городских автомобилистов. В районе посёлка Рыбачий автомобиль Toyota Sprinter вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе МВД России по Приморскому краю сообщили об аварии в районе улицы Щитовая во Владивостоке. Как следует из материалов протокола места ДТП, водитель Toyota не справился с управлением по мокрому покрытию и вылетел с дорожного полотна на обочину. Там автомобиль по инерции проехал ещё несколько метров, пока не врезался в дерево.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД и бригада медиков диагностировали у пострадавшего, 31-летнего водителя, ушиб головного мозга и раны на лице. Мужчину в срочном порядке доставили отделение нейрохирургии одной из больниц города.

Ещё одно ДТП на дорогах города произошло сегодня утром 9 августа после проливного дождя Приморье. Рядом с Уссурийском, у развязки с селом Баневурово, на мокрой трассе развернулись три автомобиля. Из-за ДТП были парализованы две из трёх полос движения, что привело к длинным пробкам. Видео с происшествием опубликовано на странице паблика «dps.control» социальной сети Instagram. По информации очевидцев и пользователей соцсетей, в результате происшествия никто не пострадала.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что социальных сетях жители Приморья начали распространять кадры последствий шторма «Франциско» для автомобилистов. Под воду чуть не «ушли» припаркованные транспортные средства на улице Луговая, а на Авангарде дорогу не смогли побелить два автомобиля. В Советском районе края, водитель «легковушки» чуть не врезался в служебную машину ГИБДД.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Пробки#Стихия#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика